侯友宜訪經濟部 盼助工業區使用

2019-04-10 19:37 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



新北市長侯友宜10日下午前往經濟部拜訪經濟部長沈榮津，商討未來新北發展議題。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 為促進地方發展，新北市長侯友宜10日下午前往經濟部拜訪部長沈榮津，商討未來工業區發展等多項新北發展議題。其中最受外界關注的，就屬近日來爭執不休的核一核二議題，但兩人會前接受媒體採訪時皆對此避而不談，讓外界更加霧裡看花。

沈榮津表示，之前他向侯友宜表示欲前往拜會，但侯友宜卻反親自過來拜訪，讓他又驚又喜，顯見中央與地方皆須抱持同理心來看待彼此的合作。而行政院長蘇貞昌也指示成立中央與地方的協調會報，要求各部會一同來協助解決地方建設所遭遇的一些問題。因此他非常樂見今日的會談，也期盼能與新北市攜手合作，一同促進地方發展。

侯友宜表示，台灣幅員狹小，不管中央或地方，雙方都是左右鄰居，是生命共同體。他很感謝過去沈榮津對於新北發展的鼎力支持，像一些工業區中的友善托育設施，就是沈榮津的構思。而此次會面將討論到工業區規劃再利用、傳統市場轉型、抽水機汰換、滯洪池建設等諸多項目。期盼中央跟地方能並肩作戰，一同讓新北市成為更好的地方。

新北市新聞局指出，此次會談除將討論新北市發展等議題外，亦會針對核一核二的相關議題進行討論，但媒體在採訪時，沈榮津及侯友宜二人皆對此避而不談，當媒體質疑這是否代表雙方已有所共識時，侯友宜直接表示，現在不方便討論，一切等會後再說。

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