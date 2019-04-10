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大巨蛋傳護航 北市議員促政風處調查

2019-04-10 19:36中央社 台北10日電

前都發局長林洲民多次指自己因大巨蛋案被逼退，並點名時任市長室主任李文宗有替大巨蛋護航嫌疑；市議員簡舒培、梁文傑今天要求政風處介入調查，於2週內提出報告。

柯文哲下午赴台北市議會進行施政報告，並接受質詢，他強調自己對大巨蛋態度沒有改變，「我非常清楚我在做什麼」，不會放水也不會刁難，也不可能護航，所以會議都堅持網路直播。

對於民進黨市議員簡舒培、梁文傑的要求，柯文哲說，「那就去調查，調查就調查，我又沒說我要偏袒誰」。

簡舒培提出質疑，大巨蛋的容留人數在去年9月20日的都審會第506次會議決議為「59833人+X人」，但遠雄始終不認同，在今年1月3日的都審會第514次會議中，更提出「78805人+13733人」的容留人數，幸而在部分委員堅持下，維持原決議。

不過，簡舒培表示，堅持容留人數為「59833人+X人」的首長多已離開北市府，如林洲民稱自己是「被請辭」，環保局副局長蔡玲儀、都發局副局長張綱維分別在今年2月調離北市府。

簡舒培說，北捷董事長李文宗在時任市長室主任時，曾全程盯場3次都審會，而林洲民多次在臉書點名李文宗是「趙友友」，曾對他說過對大巨蛋審查不用太嚴格，因為會影響售價。

簡舒培認為，林洲民對李文宗提出的指控非常大，柯文哲應要進行調查，並要求若最後大巨蛋容留人數與「59833人+X人」不同，應要給予一個合理解答。

梁文傑說，李文宗以市長辦公室主任出席3場都審會，「代表什麼意義，我想很清楚」，他說，若李文宗確實向林洲民說過大巨蛋容留人數會影響售價等話語，就構成政風調查要件，要求政風處介入調查，2週內提出報告。

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