親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／作客福岡巨蛋 王柏融首打席內野飛球出局

初選延後！民進黨中執會通過總統初選延至522之後

北市天使投資補助 Pinkoi將助在地文創產業發展

2019-04-10 17:20聯合報 記者翁浩然╱即時報導

知名設計商品購物網Pinkoi去年11月獲北市府「天使投資補助計畫」獎勵300萬元，未來1年半將出資3000萬元陸續投資3到6家北市在地文創產業；Pinkoi今也宣布再和創投公司「心元資本」合作成立創投基金，預計2年內將再投資超過10家設計品牌，進軍亞洲市場，台灣設計師印花布品牌「印花樂」就是其中之一。

北市府於104年修法推動「天使投資補助計畫」，鼓勵民間天使投資早期缺乏資金等發展條件的新創事業，申請者必須投資、培育於北市設立登記未滿3年的新創企業或創業團隊，包含資金投入、提供共同工作空間、業師輔導、技術引進或商機媒合；每投資1000萬元可獲市府最高100萬元（總投資金額10%），最多補助300萬元。

產發局表示，過去申請「天使投資補助計畫」的企業，都以投資網路平台、電商、AR、VR等新興產業為主，Pinkoi是獲北市獎勵的企業中，第一家以投資文創產業為目標的公司，將有助於在地文化新創產業發展。

Pinkoi表示，Pinkoi自創立以來就致力培育台灣及亞洲在地文創品牌，幫助設計師們成功；但多年觀察市場發現，大約只有5%創作者能順利成為規模化的成熟品牌，最後能躍升國際化品牌則不到1%；因此今年才決定投資3到6家北市在地文創產業，另也與心元資本合作成立創投基金，輔導亞洲文創與設計類品牌加速商業成長。

受投資的印花樂則表示，未來將起動「世界的印花樂」計畫，複製在台灣布料製作的經驗前往日本、泰國等地區，擷取當地原料、圖騰元素製作全新產品；另外，5月3日也將在大稻埕拓展2層樓的大型旗艦店，除呈現文創商品，也有課程體驗及在地食材特色餐飲。

Pinkoi今也宣布和創投公司「心元資本」合作成立創投基金，預計2年內將再投資超...
Pinkoi今也宣布和創投公司「心元資本」合作成立創投基金，預計2年內將再投資超過10家亞洲設計品牌，進軍國際市場，台灣設計師印花布品牌「印花樂」就是其中之一。記者翁浩然／攝影
分享
設計商品購物網Pinkoi去年11月獲北市府「天使投資補助計畫」獎勵300萬元，...
設計商品購物網Pinkoi去年11月獲北市府「天使投資補助計畫」獎勵300萬元，未來1年半將出資3000萬元陸續投資3到6家北市在地文創產業。記者翁浩然／攝影
分享

文創產業北市
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

屢爆粗口被酸「全台最沒水準市長」 柯文哲今天道歉了

2019-04-10 15:39

影／柯文哲施政報告 議員給了皮箱、皇帝帽、酸痛藥布

2019-04-10 15:21

影／侯友宜會沈榮津 雙方稱「中央、地方攜手合作」

2019-04-10 16:59

柯文哲遭藍綠夾擊 王世堅送「行李箱」要柯打包走人

2019-04-10 14:38

影／樂生療養院門柱被拆 自救會抗議

2019-04-10 14:26

防汛意識要建立 新北成立全國首創偵水志工

2019-04-10 13:45

天下第一攤手作便當 周末花博公園試吃票選人氣王

2019-04-10 13:28

一人質詢組難道是被排擠？ 高嘉瑜：一個人也很好

2019-04-10 13:27

談論議員爆粗口 柯文哲：該道歉就道歉

2019-04-10 12:31

汛期將至 新北市四首長視察防汛設施、抽水站整備

2019-04-10 12:21

公車站前後10公尺禁臨停 新北去年2.2萬件遭重罰

2019-04-10 12:11

上行下效？北市府官員飆髒話 柯文哲：我很少爆粗口

2019-04-10 11:31

影／樂生舊門無預警遭拆 自救會到衛福部抗議

2019-04-10 11:28

北市府吳姓主管國罵辱下屬 議員：上梁不正下梁歪

2019-04-10 11:15

睽違30年！新式警察制服換裝在即 台南員警準備好了

2019-04-10 08:52

西門町+南港 台北燈節明年雙燈區

2019-04-10 00:33

重慶北路陸橋遭撞位移 將二度評估存廢

2019-04-10 00:21

北市議會委員會 各黨派搶主導

2019-04-10 00:18

柯P隨香趴趴走 藍綠擬杯葛施政報告

2019-04-10 00:14

最壞身教！父母帶小孩翻牆爬窗進校園玩 觸動警鈴被趕出…

2019-04-09 23:36

新北市場翻新／攤商肯定改建 盼也處理違規攤販

2019-04-09 23:29

新北11傳統市場翻新 板橋黃石市場先改建

2019-04-09 23:26

汐止瑞士山莊 30多年沒自來水

2019-04-09 23:25

侯友宜盼借地 開發汐止公八公園

2019-04-09 23:20

瑞芳廣場蓋圖書館 媽媽吼去哪遛小孩

2019-04-09 23:16

搶救台北東區／避免「殺雞取卵」 先降租止血

2019-04-09 23:12

盼重現榮景 台北東區籌設商圈協會

2019-04-09 23:05

新北市潑水節 周日南勢角激戰

2019-04-09 22:41

銀髮俱樂部有跑步機 新莊長者運動不怕風雨

2019-04-09 19:26

吉野櫻終綻放 淡水天元宮花期開跑

2019-04-09 19:25

淡水菜市場路面重整完工 區長視察可開市

2019-04-09 19:24

瑞芳區民廣場蓋圖書館 公所：保留活動空間

2019-04-09 19:23

雙北公車免費WIFI使用華為設備 傳有洩密疑慮

2019-04-09 17:39

以後去哪裡遛小孩？瑞芳圖書分館興建案惹怒地方媽媽

2019-04-09 15:39

基隆童話藝術節4天湧31萬人次 林右昌：打響基隆品牌

2019-04-09 14:03

歷史建築惹議！ 國有財產署槓上新北市政府

2019-04-09 12:35

「大齡」單身聯誼夯 盧秀燕：追求真愛熟齡也不要放棄

2019-04-09 12:26

新北市潑水節周日開潑 超大風動石吸打卡

2019-04-09 12:11

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

屢爆粗口被酸「全台最沒水準市長」 柯文哲今天道歉了

2019-04-10 15:39

瘋媽祖注意這幾點…別像柯文哲、朱立倫變傷兵

2019-04-10 09:00

睽違30年！新式警察制服換裝在即 台南員警準備好了

2019-04-10 08:52

白沙屯媽衝進永靖超市 員工喜極而泣哭成一團

2019-04-10 10:32

影／下課鐘響 白沙屯媽90度轉進校園！師生感動 校長淚直流

2019-04-10 10:08

一人質詢組難道是被排擠？ 高嘉瑜：一個人也很好

2019-04-10 13:27

影／白沙屯媽到彰化像急行軍 兩媽祖會不會相遇讓人期待

2019-04-09 19:30

影／白沙屯媽祖去程通過西螺大橋進雲林 廟方：罕見

2019-04-10 16:13

好神！筊杯懸空立桌裙 信眾：不可思議

2019-04-09 20:17

影／大甲媽進入員林市區 白沙屯媽考慮後走自己的路南下

2019-04-10 15:25

影／學生呼喊「阿婆」 白沙屯媽連衝三所小學

2019-04-10 15:37

柯文哲遭藍綠夾擊 王世堅送「行李箱」要柯打包走人

2019-04-10 14:38

信徒打架媽祖會生氣 學者：白狼接駕外界觀感也不好

2019-04-09 18:19

王惠美推翻魏明谷「369」政策 重陽禮金發放將排富

2019-04-10 15:04

太有效！板橋車站科技執法舉發違停 違規數大降96％

2019-04-10 16:18

中央沒補助預算 高市警增加員額面臨取消

2019-04-09 18:00

心繫偏鄉無醫村 熱血牙醫一做近30年

2019-04-10 07:46

未上任就辭高雄毒防局長 他先報到這個職務

2019-04-10 16:12

桃園龍潭、大溪及平鎮、八德 15日停水11小時

2019-04-10 14:14

查中火排放水 中市府：環保人員等了3天

2019-04-10 13:29

濃霧攪局 金門高中學子赴台應試險受阻

2019-04-09 21:24

記得儲水喔！龍潭大溪及平鎮八德4.6萬戶 15日大停水

2019-04-10 15:58

影／肯德基爺爺也追大甲媽遶境 「留下外送最大足跡」

2019-04-09 21:00

大甲媽駐駕西螺福興宮 廟埕發生推擠事故

2019-04-10 07:40

吉野櫻終綻放 淡水天元宮花期開跑

2019-04-09 19:25

花蓮警局鐵馬驛站26處 貼心服務吸引日本記者採訪

2019-04-09 12:17

柯文哲施政報告 王世堅送行李箱嗆打包走人

2019-04-10 16:09

上行下效？北市府官員飆髒話 柯文哲：我很少爆粗口

2019-04-10 11:31

驚擾大甲媽！滋事4男交保 白沙屯媽開心！學童喊「我愛你」

2019-04-09 23:35

追花要快！ 中華大學超夯打卡景點紫藤花浪漫盛開中

2019-04-10 12:24

「花蓮特產」激吻 網友：看了就好癢

2019-04-09 23:52

高山杜鵑炸裂南投 粉嫩花瀑霸占翠綠山頭

2019-04-09 19:10

抗議屏東縣府改建復興公園 蔣月惠：被強姦還要嫁

2019-04-10 11:27

影／柯文哲3度到新港奉天宮 熱情民眾高喊「總統好」

2019-04-09 21:12

朱立倫跟遶境最大感觸：沒政治差別 大家攏同款

2019-04-10 11:44

影／柯文哲施政報告 議員給了皮箱、皇帝帽、酸痛藥布

2019-04-10 15:21

令旗象徵派兵將護信徒 大甲媽鑾轎停駕雲林民宅

2019-04-09 23:25

北市府吳姓主管國罵辱下屬 議員：上梁不正下梁歪

2019-04-10 11:15

新北11傳統市場翻新 板橋黃石市場先改建

2019-04-09 23:26

高市與微軟投入AI雙語教學 韓國瑜：為雙語教育紮根

2019-04-09 18:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top