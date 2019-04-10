北市天使投資補助 Pinkoi將助在地文創產業發展

2019-04-10 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



知名設計商品購物網Pinkoi去年11月獲北市府「天使投資補助計畫」獎勵300萬元，未來1年半將出資3000萬元陸續投資3到6家北市在地文創產業；Pinkoi今也宣布再和創投公司「心元資本」合作成立創投基金，預計2年內將再投資超過10家設計品牌，進軍亞洲市場，台灣設計師印花布品牌「印花樂」就是其中之一。

北市府於104年修法推動「天使投資補助計畫」，鼓勵民間天使投資早期缺乏資金等發展條件的新創事業，申請者必須投資、培育於北市設立登記未滿3年的新創企業或創業團隊，包含資金投入、提供共同工作空間、業師輔導、技術引進或商機媒合；每投資1000萬元可獲市府最高100萬元（總投資金額10%），最多補助300萬元。

產發局表示，過去申請「天使投資補助計畫」的企業，都以投資網路平台、電商、AR、VR等新興產業為主，Pinkoi是獲北市獎勵的企業中，第一家以投資文創產業為目標的公司，將有助於在地文化新創產業發展。

Pinkoi表示，Pinkoi自創立以來就致力培育台灣及亞洲在地文創品牌，幫助設計師們成功；但多年觀察市場發現，大約只有5%創作者能順利成為規模化的成熟品牌，最後能躍升國際化品牌則不到1%；因此今年才決定投資3到6家北市在地文創產業，另也與心元資本合作成立創投基金，輔導亞洲文創與設計類品牌加速商業成長。