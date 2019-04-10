太有效！板橋車站科技執法舉發違停 違規數降至96％

2019-04-10 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市警局引進全台首創「違規停車自動偵測執法系統」，架設在板橋車站南側引道，24小時自動偵測違規停車，只要違停屬實，不再勸導、一律舉發，今年1月起正式施行；警方指出，一到三月的違規情形大幅減少，每日違規件數較建置前降低至96%，有效防止違規，提升機慢車行駛安全，車流更加順暢。

新北市交通警察大隊指出，「違規停車自動偵測執法系統」去年11月系統建置完成，經蒐集資料平均每日違規件數計168件，去年12月開始宣導後，違規件數降至58件；今年1月正式執法，違規件數1月降至每日12.19件、2月降至每日10.75件、3月更降至每日6.58件，可見對交通秩序改善有良好助益。

警方表示，「違規停車自動偵測執法系統」1月舉發共378件，2月301件，3月僅204件，每日違規件數與建置前比較，1月大幅降低至93%，2月94%，3月更達到96%；彰顯警方一再宣導，科技執法目的不是舉發，而是持續有效的執法能力以減少違規行為，也請駕駛人切勿心存僥倖違停。

新北市警局呼籲，因系統24小時連續監控不間斷，且偵測範圍為多車道，駕駛人切勿於紅線路段違規或併排停車，偵測設備功能並無日夜間的區別；且系統是使用雷射偵測、車牌辨識系統及攝影機，24小時自動偵測違規停車，蒐證違規停在「機慢車優先道」車輛影像，傳送逕行舉發系統。

民眾勿存僥倖心理，認為臨停超過三分鐘才會舉發，因此每二分鐘就移動，以為可以規避，事實上，只要在偵測區域內停留超過三分鐘，就會舉發；最重要的是，心存僥倖違停，萬一發生車禍所要付出的代價，遠高於一張紅單，得不償失。

警方表示，過去排班計程車、民眾若是違規臨停自家車輛，占據縣民大道機慢車優先道，轄區板橋警分局都要安排警力站崗、驅離，才能確保道路安全、淨空；但警力有限，員警往往一離開，違停又出現，現今的科技執法全天候取締，順利大幅降低違規情形，也減少警力的消耗。

警方分析現今違規態樣，歸納出以下原因，計程車駕駛為搶進排班區，在排班區外違規停等或併排停車，但該處是轉入板橋車站彎道且屬紅線路段，如在此處停車將影響縣民大道車流通行或他車進入旅客接送區；在夜間車流少，車速相對較快，且夜間視線不佳，違停影響交通安全秩序恐更勝於日間。