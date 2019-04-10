三峽、樹林、鶯歌民眾有福啦 最快今年底能使用翡翠水

2019-04-10 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市「板新地區供水計畫二期工程」進入第二階段，民進黨立委吳琪銘及蘇巧慧今前往浮洲加壓站巡視進度，期盼能讓三峽、樹林、鶯歌等地居民不再受缺水及限水之苦。台水公司表示，浮洲加壓站預計今年底完工通水、2021年底完工，讓三峽、樹林等地區居民儘早能使用翡翠水。

蘇巧慧表示，這項工程之前因土地徵收等問題已延宕好幾年，2016年吳琪銘和她上任後就積極推動這個計畫，希望板新二期的第二階段能在今年底完工，讓翡翠水庫能早日成為三峽、樹林、鶯歌地區居民的民生用水。

「浮洲加壓站就是最後一哩路。」吳琪銘說，一旦翡翠水庫加入新北市供水行列，新北市民就不用再受缺限水之苦，目前這個計畫的最後一個板塊就是三峽、樹林、鶯歌這些水源末端地區，台水公司團隊傾全力投入工程計畫，相信年底將如期通水。

台水公司總經理胡南澤表示，台水每月都會召開管控會議，確保今年底完成通水目標，目前工程進度已達42.1%，並計劃在新莊增設1.2萬頓配水池及三峽板新廠增設2.4萬頓配水池，預計將在2021年底完工。