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屢爆粗口被酸「全台最沒水準市長」 柯文哲今天道歉了

三峽、樹林、鶯歌民眾有福啦 最快今年底能使用翡翠水

2019-04-10 15:55聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市「板新地區供水計畫二期工程」進入第二階段，民進黨立委吳琪銘及蘇巧慧今前往浮洲加壓站巡視進度，期盼能讓三峽、樹林、鶯歌等地居民不再受缺水及限水之苦。台水公司表示，浮洲加壓站預計今年底完工通水、2021年底完工，讓三峽、樹林等地區居民儘早能使用翡翠水。

蘇巧慧表示，這項工程之前因土地徵收等問題已延宕好幾年，2016年吳琪銘和她上任後就積極推動這個計畫，希望板新二期的第二階段能在今年底完工，讓翡翠水庫能早日成為三峽、樹林、鶯歌地區居民的民生用水。

「浮洲加壓站就是最後一哩路。」吳琪銘說，一旦翡翠水庫加入新北市供水行列，新北市民就不用再受缺限水之苦，目前這個計畫的最後一個板塊就是三峽、樹林、鶯歌這些水源末端地區，台水公司團隊傾全力投入工程計畫，相信年底將如期通水。

台水公司總經理胡南澤表示，台水每月都會召開管控會議，確保今年底完成通水目標，目前工程進度已達42.1%，並計劃在新莊增設1.2萬頓配水池及三峽板新廠增設2.4萬頓配水池，預計將在2021年底完工。

板新二期第一階段完工並在2017年4月通水後，調供每日72萬頓水量；第二階段則針對光復4000噸配水池、浮洲加壓站2.5萬噸配水池及相關機電、配電操作等工程做施工，預計2021年底完工後，原板新地區民生用水，可全部由北水處從翡翠水庫調度每日達101萬頓調度，穩定板新地區居民用水的品質。

民進黨立委吳琪銘（左）、蘇巧慧（右）今前往浮洲加壓站巡視進度，期盼能讓三峽、樹林...
民進黨立委吳琪銘（左）、蘇巧慧（右）今前往浮洲加壓站巡視進度，期盼能讓三峽、樹林、鶯歌等地區居民能儘早能使用翡翠水，不再受缺水之苦。記者胡瑞玲／攝影
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民進黨立委吳琪銘及蘇巧慧今前往浮洲加壓站巡視進度，期盼能讓三峽、樹林、鶯歌等地區...
民進黨立委吳琪銘及蘇巧慧今前往浮洲加壓站巡視進度，期盼能讓三峽、樹林、鶯歌等地區居民能儘早能使用翡翠水，不再受缺水之苦。記者胡瑞玲／攝影
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民進黨立委吳琪銘（左2）及蘇巧慧（左3）今前往浮洲加壓站巡視進度，期盼能讓三峽、...
民進黨立委吳琪銘（左2）及蘇巧慧（左3）今前往浮洲加壓站巡視進度，期盼能讓三峽、樹林、鶯歌等地區居民能儘早能使用翡翠水，不再受缺水之苦。記者胡瑞玲／攝影
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翡翠水庫蘇巧慧
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