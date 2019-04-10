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夫外遇子輕生 她轉念投入照顧遊民

2019-04-10 15:24聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北社會局今邀請「大宅門」京劇導演李卓群、女主角竇曉璇、新北志願服務推廣協進會主任李梅英分享女性地位的變化，竇曉璇現場表演一段外，並提供20張票給新北市婦女朋友，其中，李梅英也分享她21歲嫁入大宅門，歷經丈夫坐牢、外遇、兒輕生，仍告訴自己「幸與不幸，就像是手上掌紋就掌握在手裡」，要勇於面對自己。

李梅英指出，她21歲因媒妁之言、父母之命，嫁給不認識的先生，訂婚1個月以後就結婚，結婚當天才發現，舞台上一大列的人，除了公公與婆婆外，其餘好幾位女人，經過司儀介紹才知道大媽、二媽、三媽。

李說，在原生家庭有9個兄弟姊妹，自己是么女有大家疼愛，但嫁到大家庭，變成長媳又是大房大媳婦，過去連洗碗都沒有，結婚後要面對所有事物，當時公公經營煤礦事業，員工有5百多人，事業範圍廣，她也要跑很多礦坑。

李還說，後來家族事業轉移，大房不受公公愛戴，先生也不受重視，二房孩子長大後，事業轉移讓大房一無所有，她先生因為票據法入監服刑，自己帶著2個孩子，住在養豬場旁的土牆，靠著一旁的竹圍與娘家資助過活。

刑期結束後，李梅英以為有好日子，但幾十年未見的閨蜜，因為是別人二房要生產坐月子，住進她家後卻與她先生「合在一起」，直到6年後，因為先生另外起外遇，她才發現原來閨蜜早就和先生不軌。

李說，發現先生有酗酒習慣、家暴行為，後來協調分局，也認為人生很短暫這樣快樂就讓先生這樣吧，自己的兒子18歲也結婚，但婚姻經營不善常有輕生行為，兒子不僅無法自理生活，媳婦離開後留下2孫子自己養。

李梅英說，沒想到在外面的先生中風，他的女人卻一通電話要她去接人，當時只告訴自己「我們沒有離婚，他就是我的功課」，人生最谷底也曾憂鬱過、也就醫過，一天喝五杯咖啡不清醒，要睡又睡不著。

李梅英指出，當時一個轉念告訴自己，這是一個過程會過去的，轉換心情經營遊民的社會服務工，雖然她人生一路坎坷，但要看怎樣對待自己的人生，為自己的人生努力，勇於面對就沒有憂鬱存在。

新北社會局今邀請「大宅門」京劇導演李卓群（左起）、女主角竇曉璇分享女性地位的變化...
新北社會局今邀請「大宅門」京劇導演李卓群（左起）、女主角竇曉璇分享女性地位的變化，同時提供20張入場票給新北市婦女朋友。記者王敏旭／攝影
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新北志願服務推廣協進會主任李梅英分享自己嫁入大宅門的人生經歷，以及勇於面對自己的...
新北志願服務推廣協進會主任李梅英分享自己嫁入大宅門的人生經歷，以及勇於面對自己的人生。記者王敏旭／攝影
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新北社會局今邀請「大宅門」京劇導演李卓群（左起）、女主角竇曉璇分享女性地位的變化...
新北社會局今邀請「大宅門」京劇導演李卓群（左起）、女主角竇曉璇分享女性地位的變化。記者王敏旭／攝影
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