夫外遇子輕生 她轉念投入照顧遊民

2019-04-10 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北社會局今邀請「大宅門」京劇導演李卓群、女主角竇曉璇、新北志願服務推廣協進會主任李梅英分享女性地位的變化，竇曉璇現場表演一段外，並提供20張票給新北市婦女朋友，其中，李梅英也分享她21歲嫁入大宅門，歷經丈夫坐牢、外遇、兒輕生，仍告訴自己「幸與不幸，就像是手上掌紋就掌握在手裡」，要勇於面對自己。

李梅英指出，她21歲因媒妁之言、父母之命，嫁給不認識的先生，訂婚1個月以後就結婚，結婚當天才發現，舞台上一大列的人，除了公公與婆婆外，其餘好幾位女人，經過司儀介紹才知道大媽、二媽、三媽。

李說，在原生家庭有9個兄弟姊妹，自己是么女有大家疼愛，但嫁到大家庭，變成長媳又是大房大媳婦，過去連洗碗都沒有，結婚後要面對所有事物，當時公公經營煤礦事業，員工有5百多人，事業範圍廣，她也要跑很多礦坑。

李還說，後來家族事業轉移，大房不受公公愛戴，先生也不受重視，二房孩子長大後，事業轉移讓大房一無所有，她先生因為票據法入監服刑，自己帶著2個孩子，住在養豬場旁的土牆，靠著一旁的竹圍與娘家資助過活。

刑期結束後，李梅英以為有好日子，但幾十年未見的閨蜜，因為是別人二房要生產坐月子，住進她家後卻與她先生「合在一起」，直到6年後，因為先生另外起外遇，她才發現原來閨蜜早就和先生不軌。

李說，發現先生有酗酒習慣、家暴行為，後來協調分局，也認為人生很短暫這樣快樂就讓先生這樣吧，自己的兒子18歲也結婚，但婚姻經營不善常有輕生行為，兒子不僅無法自理生活，媳婦離開後留下2孫子自己養。

李梅英說，沒想到在外面的先生中風，他的女人卻一通電話要她去接人，當時只告訴自己「我們沒有離婚，他就是我的功課」，人生最谷底也曾憂鬱過、也就醫過，一天喝五杯咖啡不清醒，要睡又睡不著。