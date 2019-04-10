影／柯文哲施政報告 議員給了皮箱、皇帝帽、酸痛藥布

2019-04-10 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲參加大甲媽祖遶境，今返回台北市議會施政報告，但上台前遭藍綠議員集體杯葛，輪番砲轟柯文哲無心市政；藍營議員也拿柯和高雄市長韓國瑜相比，指韓拚經濟要讓高雄發大財，柯卻讓東區無光。

議員也準備不少道具伺候柯文哲，包括民進黨議員王世堅拿了一個行李箱送柯文哲，若柯無心市政想選總統，乾脆打包走人；國民黨議員陳重文拿了烏紗帽和皇帝帽讓柯文哲選，看要戴哪一頂。

國民黨議員李明賢因柯參加大甲媽遶境，送藥布給柯，但話鋒一轉說，市政壞了了，不是貼藥布就能挽救。李明賢質疑，柯上任100天在市府的時間有幾天？是否對台北市有心？

李明賢說，韓國瑜拚經濟，但北市東區到處都是招租，去年倒閉1萬家店，一天平均倒閉27家；另外，大巨蛋在施政報告中都不敢講，市政貼再多藥布，都沒有用。

議員秦慧珠指出，所謂的進步價值、光榮城市，已經是價值退步、城市無光。柯應該學學韓國瑜，台北現在度小月，難怪網路聲量、選總統聲量，都比韓國瑜低。

議員汪志冰說，建議柯文哲上台報告前，先表態要做市長還是總統候選人，如果要做市長，心思時間就用在台北市；否則柯要瘋媽祖，北投、士林都有媽祖廟。

另外，柯文哲今年2月參加陽明山花季開幕活動，在抵達會場前與北市府工務局公園處長談到預算，對於綠營女議員擋預算，柯脫口「X」字 ，藍綠議員均要求柯文哲道歉後才能上台。