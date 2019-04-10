柯文哲遭藍綠夾擊 王世堅送「行李箱」要柯打包走人

2019-04-10 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天下午赴議會進行施政報告，不過藍綠事前都揚言杯葛，「柯黑」議員王世堅率先發難，喊出權宜問題，質疑柯文哲無心市政，藉著大甲媽祖遶境搶曝光、奪版面，當外界質疑無心市政，卻又惱羞成怒，反唇相譏，台北市政包括捷運萬大線進度嚴重落後，東環線成空中樓閣，公幼、公托毫無進展，公宅數字大量灌水，用人部分甚至還罷黜百官，獨尊壁如(指北市府顧問蔡壁如)，搞得市府團隊離心離德，分崩離析。

王世堅痛批，柯文哲只是利用首都市長的光環和資源，打造要競逐總統大位的政治舞台，今天也準備了「行李箱」送給柯文哲，讓他打包用，呼籲柯如果心有大志，既然心不在此，那就快點做個了斷，不要牽拖，打包走人。

國民黨市議員王鴻薇表示，無論是北市府的施政報告，還是剛送到議會的簡報，對於東區經濟沒落都隻字未提，人家高雄市貨出去、人進來，高雄發大財，台北市卻是「柯文哲跑出去、人不在，台北店面關係來」，會不會太離譜了。

不僅藍營喊杯葛，綠營也不例外，民進黨市議員江志銘、阮昭雄先後發難。江志銘表示，痛批柯文哲歧視女性，各種對女性不尊重的發言罄竹難書，柯文哲甚至還洋洋得意，這反映了個人修養的問題，尤其日前因為杜鵑花預算問題，用國罵污辱問政的市議員，這被媒體錄音錄得很清楚，也反映了民主基本素養出了很大的問題。