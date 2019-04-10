台北傳統市場節13日登場 今年主題為手作便當

2019-04-10 14:50 中央社 台北10日電



舉辦多屆的台北傳統市場節13、14日將在花博公園登場，台北市市場處規劃今年主題為「手作便當」，共有10家攤商搶奪「天下第一攤」，活動當天，也推出消費滿百送點數等優惠。

台北市市場處舉辦「2019台北傳統市場節」記者會。市場處長陳庭輝表示，許多民眾小時候都曾吃過母親的手作便當，因時代變遷，民眾只能選擇吃外食，因此規劃今年傳統市場節主題為「市場內的手作便當」，盼可喚起民眾回憶，且許多市場內的知名攤商都有參賽搶奪天下第一攤，希望市民週末可至花博公園逛逛，並品嚐市場手作便當美味。

台北傳統市場節4月13、14日將在花博公園的長廊廣場登場，市場處說，今年共57家到場擺攤，包含販售百貨、熟食等業者，並推出限量優惠手作便當，且只要攜帶環保袋就可兌換現金抵用券，還有消費滿百元送點數，集滿點數可參加抽獎，獎項包含家電、市場優惠券等。

市場處為替週末登場的傳統市場節暖身，今天也邀請參加「天下第一攤」比賽的10家攤商到場，包含西湖市場的兩丿嘉義雞肉飯、自然廚房、小肚子蹄膀豬腳專賣店；士東市場的雪福早午餐、曉平家常小吃；木新市場的巧味豬腳；中崙市場的泰好吃；永吉市場的永吉素食；安東市場的馬師原創料理；南門市場的黑冠美食。

市場處表示，活動當天將會公布最佳人氣獎、評審推薦獎及前3名得主，詳細活動細節可至臉書搜尋「台北傳統市場」。