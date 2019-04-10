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防汛意識要建立 新北成立全國首創偵水志工

2019-04-10 13:45聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

近年來常發生強降雨造成地區排水不通，淹水事件層出不窮，新北市水利局與地方居民組成新北偵水志工，有積淹水情況時，志工將在第一時間通報水利局，有效解決市民問題，志工招募地區目前以汐止、瑞芳、新店為主，期盼透過專業的培訓後，偵水志工隊也能一同投入災害防救任務。

水利局表示，新北市近3年來的積淹水通報案件，有22%是因為側溝隔刪或洩水孔堵塞造成積淹水，因此，新北市成立全國首創的偵水志工，就是為了請志工在下豪大雨時，迅速到附近容易積淹水的地區巡查，若遇到道路側溝或洩水孔遭到垃圾或雜物堵住情形，就能即時解決堵塞問題並調查淹水原因。

為凝聚地方民眾防汛意識，水利局透過偵水志工計畫，協助大隊內各環節健全推動，期盼結合民間資源和力量，減少臨災損失並建立永續環境，並協助偵水志工建立自主管理能力。目前偵水志工以新北市積淹水區及29行政區來做招募，並以汐止（2處）、瑞芳、新店共4處，各分隊人數以15人為原則招募。

水利局表示，為讓防汛志工能招募順利，水利局已在今年的3月18日於瑞芳里民活動中心、3月25日至新店寶橋抽水站，以及4月1日到汐止城中抽水站進行偵水志工專業教育訓練，訓練課程內容以志工任務、易積水點實地巡查及災情搜集回報說明為主，期盼培訓後能正式成立偵水志工隊，投入災害防救任務。

淹水瑞芳
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