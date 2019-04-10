天下第一攤手作便當 周末花博公園試吃票選人氣王

2019-04-10 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市傳統市場節年度盛事「天下第一攤」開跑，今年以「手作便當鑑賞」為主題，10家入圍攤商的便當料理將在13日早上11時30分到12時30分於花博公園長廊廣場舉辦人氣票選，由民眾及評審同步試吃投票並公布最佳人氣王，13、14日在花博公園也可品嘗到10家攤商的手作便當。

豐富多樣菜色的手作便當是不少外食族、上班族的首選，今年天下第一攤主題「手作便當鑑賞」就精選台北傳統市場10家攤商作品，包含曾參賽獲滷肉飯金賞的西湖市場「兩丿嘉義雞肉飯」、曾獲滷肉飯金賞、甜點人氣獎的安東市場「馬師原創料理」、去年獲部落客好評的木新市場「巧味豬腳」，還有南門市場知名的「黑冠美食」。

士東市場的「雪福早午餐」、「曉平家常小吃」；中崙市場的「泰好吃」；西湖市場的「小肚子蹄膀豬腳專賣店」、「自然廚房」則是首度參加天下第一攤比賽，分別推出「義式燉豬膝」、「客家菜豆滷黑豬肉」、「拋打豬肉飯」、「豬腳便當」、「美墨番茄肉醬飯」。

馬師原創料理表示，這次推出「來自火星（Mars）的便當」，是以「三低」低溫、低油、低鹽方式調理的涼拌便當，主菜沙朗牛排以47到60度低溫密封水煮保持鮮甜美味，再搭配十穀八寶飯與檸檬、洋蔥及辣椒等蔬果辛香料製成的醬汁，開胃又健康。

自然廚房說，「美墨番茄肉醬飯」，搭配時令蔬果如龍鬚菜、花椰菜等，米飯則是炊熟前特別浸泡水較久的八穀米，保留八穀米Q彈口感，又不會太硬，清甜味的美墨番茄肉醬則利用牛番茄、黑柿番茄為基底，因應各季節酸甜度不同，再以蘋果、鳳梨等精心調製而成。

市場處表示，10家攤商手作便當將在13、14日於花博公園長廊廣場展出，價格從60元到190元不等，4/14當天活動現場更推出限量優惠「市場手作便當」，民眾只要使用悠遊卡嗶50元，就有機會以銅板價享用料多味美的人氣市場手作便當。