一人質詢組難道是被排擠？ 高嘉瑜：一個人也很好

2019-04-10 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市議會昨天開議，台北市長柯文哲今天下午將到議會進行施政報告，不過如今有網友發現，相較其他藍綠、小黨市議員質詢都多人一個質詢組，素有「港湖女神」、「正妹議員」之稱的市議員高嘉瑜居然卻是「單獨」一人，懷疑難道是高嘉瑜「被排擠」了嗎。

實際上，上個會期，高嘉瑜是和前市議員王威中同一個質詢組，不過如今隨著王威中落選，高嘉瑜卻似乎成了議會孤鳥，質詢組成了孤單一人。

對於網友的關心，高嘉瑜金也在臉書上表示「一個人也很好」，謝謝大家關心。