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台南鐵路地下化拆遷 黃偉哲：溝通為主

2019-04-10 13:16中央社 台南10日電

台南市政府配合鐵路地下化提供拆遷戶專案照顧住宅，至今已完成218戶交屋。市長黃偉哲今天前往拜訪進住戶，他受訪表示，對尚未同意的拆遷戶仍以溝通為主，盼大家多體諒。

台南市政府都市發展局長莊德樑表示，台南市鐵路地下化專案照顧住宅位於東區南台南副都心區，興建地下2層、地上15層樓共366戶，已於去年初完工。符合申購要點的拆遷戶共292戶，扣除已表明無申購意願的28戶，實際申購資格戶為264戶。

莊德樑表示，經過3次公開申購作業，已申購戶為247戶，至今完成218戶交屋程序，並已有95戶進住。

黃偉哲上午前往與其中幾名住戶座談，並到住戶家中拜訪，了解居住環境及有無需要提供協助之處。住戶溫家凱表示，進住已有一段時間，對房子的建材品質、設施、地點等條件都很滿意，也沒有什麼不習慣地方。

黃偉哲受訪時表示，這是他在照顧住宅完工後第一次深入觀看，發現整個設施相當完善。買房子最重要的就是區位，這個區位距離鐵路、高鐵站、機場都很近；到台1線、台86線交流道都很方便，博物館和醫院也不遠，已經是最好的位置。住戶幾乎是以市價的一半買到房子，未來增值發展空間無限。

他說，前市長賴清德想到用照顧住宅的方式來做，已是相當好的方法。至於還有少數不能同意的拆遷戶，市府能努力的會再努力看看，是否會走到強制拆除那一步，還要與主責的交通部來協調。

黃偉哲表示，台北市進行鐵路地下化工程時拆除中華商場，一整排幾層樓高的商場拆除，影響的層面大過台南許多。高雄的鐵路地下化在2018年完工，台中鐵路高架化也已通車，台南才剛剛要動工，已經落後許多。

他說，可以理解住戶對住了很久的地方有感情，即便半夜會有火車聲。但都市發展到一個階段後，鐵路切割了都市、侷限都市發展，有必要做調整時就必須調整，希望市民可以體諒，市府會與少數幾十戶再多做溝通。

鐵路地下化黃偉哲
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