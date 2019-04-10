汛期將至 新北市四首長視察防汛設施、抽水站整備

2019-04-10 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



台灣地區汛期將屆，為防範颱風及豪大雨可能釀災的影響，新北市長侯友宜、三位副市長與秘書長等，將於3月下旬至4月份前往新北市轄內易致災地區，實地視察區公所及抽水站等重要防汛設施整備及人員組訓等情形，宣示市府維護市民安全的決心。

新北市長侯友宜於3月21日主持板橋區華江河濱公園「108年全民防衛動員暨災害防救（民安5號）演習（含防汛演習）」，演習實施民眾大規模疏散、移動式抽水機組裝、堤防護岸破堤搶險等28項演練科目，內容更結合重大災難時事，包含「普悠瑪列車脫軌翻覆搶救」、0206花蓮地震「震災建築物倒塌搜救」及八仙塵爆「大量傷病患處置」等項目，驗證新北市各項災害搶救能量。

4月12日起將由三位副市長與秘書長前往易發生災害潛勢地區及重要防汛設施進行視察，包括汐止區城中抽水站運作、過去曾發生積淹水災情的南陽街涵洞辦理封閉、抽水演練；以及三重區溪美大排倒伏壩運作、12號越堤道封閉演練，該處越堤道鄰近機場捷運通道及辰光橋，並進一步了解觀光市集等堤外設施之防汛措施。

同時規劃至烏來區視察興建中的覽勝橋防救災整備情形、覽勝橋封橋演練，與泰山區中港西抽水站運作、堅實橋封路封橋演練。