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公車站前後10公尺禁臨停 新北去年2.2萬件遭重罰

2019-04-10 12:11聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

駕駛人注意！去年7月起交通部針對汽機車違規停在公車招呼站10公尺內，加重開罰，新北市交通裁決處統計，去年民眾檢舉違停公車招呼站者達2萬2264件。新北市交通裁決處副處長陳建成表示，常有駕駛收到罰單後申訴指稱「只臨停不到3分鐘，這樣也要罰？」但過去曾發生汽車違停，導致公車無法靠站，2名共乘機車的女大生為閃避公車，與行駛在快車道的貨車發生擦撞而遭輾斃。

新北市交通裁決處統計，去年民眾檢舉違停公車招呼站者達2萬2264件，常有駕駛收到罰單後申訴抱怨，明明臨時停車不到幾分鐘，且路上行駛車輛不多，又沒有影響行車秩序，而警方為何未先勸導即開罰等原因，提起行政訴訟，但多數情況因駕駛本身違停，法院仍並未准予撤銷。

陳建成解釋，由於駕駛人將車輛停放於公車招呼站10公尺內，已影響公車停靠上、下客，造成車輛往來危險和用路人的不便，且民眾檢舉案件依規定經查證屬實應即舉發，更何況民眾檢舉案件，警方也不會在現場，自然無法依當時情狀行使裁量權來決定勸導或舉發，因此法院均予以駁回。

裁決處表示，去年起已針對在公車站10公尺內違停者加重罰鍰，機車由原本的600至900元提高至900元至1200元，汽車則一律提高至1200元，交通部同時推動科技執法加強取締，如致人傷亡還得擔負刑事責任，提醒勿貪圖一時停車方便，卻讓自己與其他用路人身陷危險當中。

公車站前後10公尺內禁止汽機車臨停。圖／新北市交通裁決處提供
公車站前後10公尺內禁止汽機車臨停。圖／新北市交通裁決處提供
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公車違停
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