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談論議員爆粗口 柯文哲：該道歉就道歉

2019-04-10 12:31中央社 台北10日電

台北市長柯文哲。聯合報系記者邱瓊玉／攝影
台北市長柯文哲。聯合報系記者邱瓊玉／攝影
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台北市長柯文哲日前與時任公園處長黃立遠談及民進黨市議員許淑華時爆粗口，他今天將到台北市議會進行施政報告，表示談話屬於內部，但被抓到就認了，「該道歉就道歉」。

柯文哲2日出席陽明山花季活動，步行到開幕式場地時與新工處長黃立遠（時任公園處長）談話，談及許淑華時大爆粗口，事後表示，話說出口也不能怎樣，如今官員當得沒有尊嚴，說實話還要道歉，「好可憐」。

不過，柯文哲今天上午在市政大樓11樓接受媒體聯訪時表示，他與黃立遠的對話屬於內部，但被抓到就認了，「該道歉就道歉」。

對於柯文哲下午在議會的施政報告，藍綠議員齊喊要杯葛，柯文哲認為，應要理性問政，可以多一些時間做實質市政討論，杯葛只是浪費大家時間，沒有意義。

而風傳媒報導，總統蔡英文面臨前行政院長賴清德挑戰，恐脫黨參選，總統府發言人黃重諺說，外界無意義的揣測和放話應適可而止。

因而有媒體詢問柯文哲，有網友提出「蔡柯配」，柯文哲說，這種消息聽起來都很驚悚，而他慶幸自己不是民進黨員，「我知道民進黨現在焦慮的一塌糊塗」。

另外，高雄市長韓國瑜受邀赴美國哈佛大學演說，民運人士王丹說「查不到演講公告」，質疑韓國瑜「唬爛」，高雄市府反擊「井底之蛙」，柯文哲說，先前赴哈佛大學費正清研究中心的行程由國際事務組安排，是否有正式受到哈佛邀請，要詢問國際事務組。

他說，哈佛費正清研究中心性質偏向學術機構，而傳統基金會、外交政策委員會則是政府智庫，華盛頓的行程由美國在台協會全權安排，其他則是國際事務組。

柯文哲哈佛大學韓國瑜
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