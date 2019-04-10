新北提高補助自籌比例 社團恐爆搶錢大作戰

2019-04-10 12:22 中央社 新北10日電



過去依靠議員建議款生存發展的社團，因市府取消「經常門」額度，讓社團驟失金援，引發地方政治共生環境大地震，社會局確定補助自籌比例大幅提高，也恐讓各社團為錢爭破頭。

新北市歷年總預算案依慣例每名議員有新台幣1200萬元建議款額度，其中有800萬元是可補助社團的「經常門」預算、其餘的400萬元是補助硬體建設的「資本門」預算。

但108年度總預算案卻僅留資本門預算，雖然建議款額度仍維持1200萬元，但已讓許多社團在缺金援下面臨存續問題。未來社團補助將統一向市府申請，也使得社會局所編列1億元補助社團經費就顯得格外重要。

在僧多粥少的情形下，議會要求社會局擬定補助辦法後需向議會報告同意後才能動支補助社團預算。而社會局日前修訂「新北市補助機關學校團體及個人作業要點」並送議會備查。

根據作業要點，各項申請條件都要求更嚴謹，不僅明定社團人數與補助上限的比例，也把過去社團舉辦活動只需自籌2成5，市府補助7成5的比例大幅更改，反過來市府補助2成5，自籌比例提高到7成5。

社會局長張錦麗表示，社團自籌比率大幅提高，主要是需要補助的社團太多了，為了讓有限預算能補助更多社團，才會要求社團提高自籌比例。

張錦麗強調，未來社團補助有4項原則，分別是：「公開透明」、「在地支持」、「公益導向」及「鼓勵創新」。也就是補助案都會上網公告，相信能禁得起檢視，並規定活動在新北市境內舉行，以帶動地方產業發展及鼓勵創新，以提供市府政策參考。

但因許多社團今年度各項活動已排定，因此都準備提案申請補助，張錦麗表示，由於社團補助的作業要點排定4月下旬到議會報告後才能動支，因此，在議會同意前，社會局不會受理任何提案。

新北市議會民進黨團總召何博文表示，議員建議款（配合款）全數轉為地方建設及補助設施設備「資本門」用途是毫無意義，因為議員本來就有幫地方爭取建設的職責，而是爭取預算愈多愈好。

國民黨團書記長周勝考表示，過去沒有議員建議款的時候，全市社團僅約900多個，但如今卻爆增到9000多個，其中不少有重複參加及重複申請補助的情形。

他表示，此時也應檢討社團重整問題，希望能讓社團朝向更健康的方向發展，否則再多錢也不夠分。雖然社會局社團補助預算僅1億元，但只要核定上做到公平公正，對社團的發展也具有正面意義。