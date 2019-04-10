年輕人注意！台北市青年一期公宅 即日收件招租

2019-04-10 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市推動公共住宅政策，位於萬華區的青年一期公宅即日起對外招租，總共釋出273戶。記者張世杰／攝影 分享 facebook

台北市推動公共住宅政策，位於萬華區的青年一期公宅今天開始對外招租，由於臨近青年公園、馬場町紀念公園，被譽為「公園第一排」公宅，總共釋出273戶，每月租金以周邊行情85折計算，招租申請即日起至4月26日止。

北市府今天舉行記者會，宣布青年一期公宅對外招租，台北市副市長彭振聲致詞說，該公宅是市長柯文哲任內設計、發包、施工、完工的公宅，有其特別意義。

彭振聲表示，青年一期公宅除了地點不錯，公宅外觀非常好，內容也非常好，包含智慧電網、智慧水錶、固定設備等，歡迎符合公宅資格的市民提出申請，預計7月交屋入住。

根據資料，青年一期公宅共計273戶，分成套房型170戶、一房型13戶、二房型60戶、三房型30戶；其中，82戶提供福民平宅現住戶、84戶提供設籍在地區里或在地區里就業者、81戶提供台北市民及青創計畫、13戶提供台北市原民族、13戶提供台北市就學就業者申租。

台北市都發局說明，租金以市價85折來訂定，套房型12坪月租金為8100元、一房型15坪月租金為1萬300元、二房型21坪月租金為1萬4300元、三房型29坪為1萬9800元，同時提供分級租金補貼。

不過，針對台北市就學就業者申租，為何僅提供13戶？都發局解釋，目前各公宅戶數分配有一定比例，加上青年一期公宅總戶數不多，所以戶數較少；至於未來是否調整比例？都發局僅說，現階段全市一致，未來不排除滾動修正。

青年一期公宅即日對外招租，受理時間為4月11日上午9點至4月26日下午5點，民眾可線上申請、郵寄、臨櫃，4月13、14、15也開放看屋，可經由網路或電話預約登記，相關細節可至都發局網站查詢。