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影／樂生舊門無預警遭拆 自救會到衛福部抗議

2019-04-10 11:28聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

樂生療養院的舊門柱3日在院民不知情下遭拆除，引發樂生保留自救會及青年樂生聯盟不滿，集結至衛福部抗議，同時訴求「漢生病醫療人權園區」規畫案讓院民能實質參與，保障未來的醫療及照顧安養服務。衛福部說，會再找時間持續與院民及樂青溝通說明。

為抗議衛福部的黑箱作業，自救會及樂青今早於衛福部大門前抗議並演出行動劇，訴求恢復樂生大門、公開樂生院的重建資訊，以及拒絕衛福部擬將漢生病醫療人權園區委外經營。現場集結約20人，警方也動員多人維安。

樂青林秀芃表示，樂生療養院的舊門柱上周三被台北捷運局無預警拆除，但院方不僅對此事一無所知，衛福部應針對此次強拆事件徹查並追究責任，立即恢復樂生大門。

此外，衛福部所主導的漢生病醫療人權園區重建工程，應是以重建樂生療養院，並讓院民就地安養及恢復名譽為目標，但工程卻將樂生切割為九個標案，破碎的規畫造成重建資訊混亂，院民無法掌握哪些院舍會被保留或拆除。

林秀芃說，衛福部召開園區重建會議時，不顧院民是否理解，全程以國語進行，對習慣使用台語的人即使出席也難以參與討論。另衛福部曾承諾該規畫會公開上網，卻在院民和樂青索取資料時多次推託，只拿到一份重建進度簡報。

值得注意的是，衛福部擬於重建完工後，將園區為外經營。林秀芃說，他們擔憂園區將以營利為導向，只重視營利賺錢，而非以照顧院民為優先，恐無法保障院民的醫療及照顧服務，難以就地安養，「我們拒絕委外經營」。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會科長黃文鎮說，樂生舊門柱是因捷運局在進行新莊捷運機廠相關道路及排水溝工程時而拆除，沒有先行通知樂生療養院和各相關單位，才會使大家都不知情，事發後院方也有向捷運局表達抗議。

黃文鎮表示，捷運局已經回應，待半年後新莊捷運機廠的工程施工告一段落，會協助將門柱放回原處。

針對漢生病醫療人權園區規畫案一事，醫福會執行長王必勝強調，包括規畫案的各項相關例行會議，甚至是決策性會議，都有邀請自救會及樂青列席發表意見。若樂青不滿語言隔閡，未來可採台語說明，「台語主持我們也OK」。

至於園區未來是否委外經營，王必勝說，該園區非常大，行政院核定規畫案時，確實有提到園區後期是否要仿照景美人權園區，或日韓漢生病人權園區一樣，委託民間專業經營。不過實務上怎麼執行，目前還在研究中尚未定案。

王必勝強調，不管未來是否有要將園區委外經營，絕不影響院民的醫療及照顧權益，樂生療養院還是會在醫療部分為院民照顧到底、絕不中斷。

自救會及樂青今早於衛福部大門前抗議並演出行動劇，訴求恢復樂生大門、公開樂生院的重...
自救會及樂青今早於衛福部大門前抗議並演出行動劇，訴求恢復樂生大門、公開樂生院的重建資訊，以及拒絕衛福部擬將漢生病醫療人權園區委外經營。記者鄧桂芬／攝影
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樂青林秀芃表示，樂生療養院的舊門柱上周三被台北捷運局無預警拆除，但院方不僅對此事...
樂青林秀芃表示，樂生療養院的舊門柱上周三被台北捷運局無預警拆除，但院方不僅對此事一無所知，衛福部應針對此次強拆事件徹查並追究責任，立即恢復樂生大門。記者鄧桂芬／攝影
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自救會及樂青今早於衛福部大門前抗議並演出行動劇，訴求恢復樂生大門、公開樂生院的重...
自救會及樂青今早於衛福部大門前抗議並演出行動劇，訴求恢復樂生大門、公開樂生院的重建資訊，以及拒絕衛福部擬將漢生病醫療人權園區委外經營。記者鄧桂芬／攝影
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衛福部捷運人權
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