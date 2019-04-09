柯文哲10日赴議會施政報告 藍綠擬杯葛

2019-04-09 18:57 中央社 台北9日電



隨大甲媽祖遶境的台北市長柯文哲10日將赴市議會施政報告，藍綠黨團預計提程序發言，杯葛柯文哲報告。民進黨將針對重大公共工程等議案持續監督，國民黨主打經濟下滑等議題。

台北市議會今天開議，並抽籤決定各委員會的議員名單及市政總質詢組別順序等細項內容，目前隨大甲媽祖遶境的柯文哲預計晚間返回台北，並在10日、11日赴議會進行施政報告與質詢及答覆。

市議會民進黨團總召張茂楠今天受訪表示，民進黨在市議會已是在野黨，該監督市政就會監督，不可能護航北市府，柯文哲10日上台施政報告前，會先提出程序發言，進行杯葛，且柯將赴議會報告，卻仍在外頭參加遶境，根本無心市政。

他說，民進黨團此會期將持續監督包含大巨蛋、台北流行音樂中心等重大公共工程及公宅目前進度等議案，而北市公園處官員日前提及杜鵑花季預算遭民進黨議員刪減，事後傳出柯文哲爆出口，這部分也會要求柯文哲在施政報告時道歉。

國民黨團副主委、市議員李芳儒表示，國民黨也會進行程序發言杯葛，但仍以理性問政為主，動作應該不大，後續質詢主軸包含柯文哲近期無心市政及北市商業區空屋率多導致經濟下滑等議案，此外，柯當選市長後，到處參加活動搏版面，其實是為要替選下一屆總統鋪路，這也是質詢內容之一。

時代力量黨團總召林穎孟指出，還是會希望讓柯文哲上台施政報告，這樣才不會耽誤到議程，也可讓議員順利質詢。