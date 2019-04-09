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侯友宜汐止濟德宮參拜 還有民眾專程來送禮

2019-04-09 16:44聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市長侯友誼今前往汐止濟德宮參拜，百年歷史的濟德宮除了是汐止媽祖信仰具代表性的廟宇，又因成為電視劇通靈少女拍攝劇而爆紅，侯友宜參拜後表示，濟德宮在社會教化事業及經營老人共餐等推動成果有目共睹，特地致贈「慈悲德澤」匾額來感謝濟德宮的付出。

「市長好！」許多信徒聽聞侯友宜要前來視察，老早就在廟門口前等待，還有人帶手作小物專程送來給市長。侯參拜完媽祖後表示，濟德宮是汐止媽祖信仰中具代表性的寺廟，在經營老人共餐、公益慈善與社會教化事業的推動也不遺餘力，因此，特地致贈「慈悲德澤」匾額來感謝濟德宮的關懷與付出。

濟德宮主任委員許仲辰表示，4月27日為天上聖母聖誕，廟方規劃了一系列的祭典活動，包含到廟裡擲筊就有機會獲得限量媽祖平安餅、平安宴、素麵提供等活動，27日聖誕當天，上午時段會開放民眾到廟前躦轎腳，下午則將遶境汐止地區。

電視劇通靈少女拍攝地濟德宮已有180多年歷史，又稱「汐止媽祖廟」，廟中供奉高1.5公尺的粉面媽祖更是新北少見的軟身神尊，新北市共有69間媽祖廟，其中，只有7間供奉軟身神尊，濟德宮所供奉的粉面媽祖雕工特殊，為了讓神像手腳能動，方便更換衣飾，關節部分都是用木榫連接，由於工法不易，所以每尊造價10萬元以上。

新北市長侯友誼（中）今前往汐止濟德宮參拜並致贈「慈悲德澤」匾額。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友誼（中）今前往汐止濟德宮參拜並致贈「慈悲德澤」匾額。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友誼今前往汐止濟德宮參拜，有民眾特地制作小物專程送來給侯友宜市長（右）...
新北市長侯友誼今前往汐止濟德宮參拜，有民眾特地制作小物專程送來給侯友宜市長（右）。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友誼（中）今前往汐止濟德宮參拜並致贈「慈悲德澤」匾額。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友誼（中）今前往汐止濟德宮參拜並致贈「慈悲德澤」匾額。記者胡瑞玲／攝影
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媽祖侯友宜
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

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