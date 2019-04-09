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以後去哪裡遛小孩？瑞芳圖書分館興建案惹怒地方媽媽

2019-04-09 15:39聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

「以後去哪裡遛小孩！」為興建新北市立圖書館瑞芳分館，區民廣場中的親子遊具被迫拆遷，引爆地方媽媽爆怒火，直呼「區民投票反對，卻還是硬要蓋，投票要幹嘛！」龍山里長陳志強更批，全瑞芳唯一能讓家長閒話家常遛小孩、外傭推長輩散步的廣場就要消失，取而代之的是一棟挑高6米的全新圖書館，既不符合民眾期望，又讓地方少一處休憩地，「瑞芳不需要這樣的建物」。

陳志強指出，瑞芳公共綠地不足，雖各里可能都有一些小公園，但休憩遊樂效果有限，瑞芳警方局旁區民廣場鄰近菜市場，不少地方媽媽習慣邊買菜邊帶小孩放風，還能坐在廣場小歇、交流媽媽經，甚至也是不少外傭下午推長輩出門曬太陽的好去處，如今卻面臨拆遷。

為何拆遷？陳志強表示，脈絡得從圖書館改建案談起，瑞芳圖書分館老舊，存在漏水等老問題，一直都有聲音希望改建，隨後改建案火速執行，在2017年間，短短1個半月內就連續開了3場說明會，邀集各里里長表達建議，聲量一面倒地反對將區民廣場改建圖書館，甚至地方居民也在臉書社群上多有討論，也是反對大於贊成。

「以後小孩沒有地方可以玩了」，地方居民在臉書社群砲轟，直說「蓋新的圖書館來養蚊子，倒不如原地建好一點的遊樂設施來讓小朋友遊樂」，瑞芳已經沒有地方可以溜小孩了，瑞芳鄉民要去那裡運動？「希望主管機關多替瑞芳鄉民著想一下，可以嗎？」甚至地方里長跳出來號召，「要一起出來反對嗎」，地方媽媽們直說「＋1」、「全力支持」，堅決表明捍衛區民廣場的態度。

「不反對蓋圖書館，是反對在廣場上蓋」，陳志強說，與其犧牲區民廣場，新建一棟全新圖書館，地方反而希望能在瑞芳區公所原地改建，將行政、圖書資源合而為一，對地方居民而言，不只更便民，還能有效增加圖書館使用率；甚至還有里長建議，在瑞芳國小禮堂改建、興辦圖書館，使用效率或許都較高。

「但這些建議都沒被新北市政府採納」，陳志強無奈表示，希望相關權責單位能再與地方溝通。

對此，新北市政府相關單位澄清，「絕非剝奪地方遊憩場所廣場」，考量老舊圖書館年久失修，無耐震能力，又缺乏無障礙空間，市府才決定新建，廣場現有親子遊具將暫時拆遷至瑞芳郵局後方空地，待老舊圖書館順利搬遷至區民廣場新址，市府將配合都市計劃，把圖書館舊址變更為綠地，之後同樣能建成公園。

此外，市府相關單位還解釋，新圖書館一樓將採挑高6.5米方式施作，未來仍維持廣場使用。

為興建新北市立圖書館瑞芳分館，區民廣場中的親子遊具被迫拆遷，引爆地方媽媽爆怒火，...
為興建新北市立圖書館瑞芳分館，區民廣場中的親子遊具被迫拆遷，引爆地方媽媽爆怒火，直呼「區民投票反對，卻還是硬要蓋，投票要幹嘛！」圖／瑞芳大小事提供
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圖書館瑞芳
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