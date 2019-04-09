記憶停留在「我的少女時代」九旬嬤穿水水要去……

2019-04-09 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市陳姓阿嬤穿戴紫色外套、深色褲裝、頭戴淡紫色帽子，穿著相當正式，在學校附近不斷低語，「我要去讀冊ㄟ所在(台語)」，一旁學生察覺有異報警。警方到場了解，原來阿嬤想回到「少女時代」去上學，礙於記憶退化迷途，經連繫家屬，已平安返家。

昨天上午7時許，台中市新民高中校門口出現一位穿戴整齊的老婦，婦人口中不停讓讓著，「我要去讀冊ㄟ所在(台語)」，進校門口的學生見狀，詢問老婦人要做甚麼？怎麼了？老婦人只是不斷重複，「我要去讀冊ㄟ所在」，學生只好報警。

台中市警局第二分局永興所員警莊雅雲、吳聖愷到場，原來年近90歲的陳姓阿嬤記憶停留在「少女時代」，穿戴紫色外套、深色褲裝、頭戴淡紫色帽子等正式服裝，是想到學校讀書，但礙於記憶退化，迷途無法返家。

警方準備聯絡家人時，剛好阿嬤的女兒打電話到派出所詢問，警方立刻載阿嬤回家。

返家途中，年輕的莊員一路緊牽著阿嬤的手，且低頭聆聽阿嬤說話，暖心的畫面讓家屬看了直道感謝。