歷史建築惹議！ 國有財產署槓上新北市政府

2019-04-09 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



已故日籍畫家木下源重郎位於新北市淡水的舊居，2010年被新北市政府登錄為歷史建築「淡水木下靜涯舊居」，但擁有產權的財政部國有財產署因缺乏經費修繕，結果2015年因部分結構毀損被被新北市政府開罰30萬元；國有財產署不服，訴願被駁後再打行政訴訟，今獲新北地方法院判勝訴免罰。全案仍可上訴。

判決指出，新北市政府2010年12月8日以木下源重郎的名號「木下靜涯」，將其舊居登錄為歷史建築，並多次發函要求國有財產署依法編列預算管理維護，但國有財產署均未辦理；新北市政府2015年4月20日發現建築有部分毀損，但直至2017年12月13日才以違法文化資產保存法開罰30萬元。國有財產署申訴無效，雙方最後對簿公堂。

國有財產署興訟喊冤，指淡水區公所2009年在修建木下靜涯公園時已用鐵皮圍籬將建物圍起，人員無法直接進入建物進行修繕，又稱文資法對於毀損歷史建築的規定必須要有主觀上的積極故意，而自己未依新北市政府指市編列預算辦理修復，「充其量也只是消極不配合而已」。

國有財產署也說，建物有列入「財政部所屬機關（構）古蹟歷史建築基本資料」，編列序號第62號，去年也有編列修復及再利用的預算1271萬餘元，只是預算未獲行政院核列。部過，由此可見，國有財產署確實一直想盡到修繕建物的義務，絕無毀損建物的故意或過失，因此要求撤銷裁罰。

新北市政府則表示，淡水區公所及淡水博物館從未占用建物，國有財產署主張不負管理維護責任義務實屬無據。此外，行政法的裁罰並沒有限定主觀上市故意或過失，國有財產署長年怠於履行管理維護義務，導致建物毀損，明顯有毀損建物的故意。