新北市潑水節周日開潑 超大風動石吸打卡

2019-04-09 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市潑水節今年將於4月14日在華新街熱鬧登場，首度推出緬甸傳奇的風動石佛塔。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

泰、緬等國用潑水節慶新年，新北市中和南勢角住有不少緬華，每年也都盛大舉辦潑水節，新北市潑水節今年將於4月14日在華新街熱鬧登場，文化局以「石來運轉」為主題，首度推出緬甸傳奇的風動石佛塔、泰刺激水戰龍船、繽紛彩色泡泡及八大生肖祈福等主題潑水區。

文化局長蔡佳芬表示，新北巿自1998年起舉辦潑水節，讓全國民眾認識東南亞文化，增進對新住民的瞭解與尊重，是新北市潑水節最重要的價值。

緬甸的風動石是佛教朝聖地，民間相傳已有2400年歷史，信徒會在風動石表面貼金箔，也會許下願望。今年文化局在活動現場也將打造風動石，預計會吸引民眾拍照打卡。

今年系列活動首度跨出中、永和地區，到板橋及三重辦系列活動；即日起至4月30日期間，共有14場東南亞文化交流，如親子體驗活動、主題電影、東南亞市集、社區走讀、及東南亞料理教學等，均是免費參加。