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借鏡國際 侯友宜：4年40億改建3座、改造8座市場

2019-04-09 11:57聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市長侯友宜今早到板橋黃石市場，宣布改建市場，另送第一代88歲攤商阿忠伯抱枕。...
新北市長侯友宜今早到板橋黃石市場，宣布改建市場，另送第一代88歲攤商阿忠伯抱枕。記者魏翊庭／攝影
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新北市長侯友宜今早到板橋黃石市場，宣布4年投入40億，改建3座、改造8座市場，過程將借鏡國際成功經驗；從小在豬肉攤長大的他說，新北市有30座舊公有市場，環境、衛生及安全跟不上時代，尤其市場位於市中心，希望納入更多如公托等公益設施，讓市場再生。

黃石市場存在已久，在1970年就改建成大樓，如今又快滿50年；新北市有30座超過20年以上市場，其中60歲以上經營者佔32％；侯友宜說，附近環境都在改變了，市場如果不跟上時代，不顧好衛生、安全，會被淘汰。

侯友宜表示，將把市場蓋得更現代化，也會找中繼地點安置攤商，生意可以繼續做下去。4年內公、私部門合作要投入40億，改造8座市場，更至少改建3座，目前已經選定黃石、金山第一市場。

新北市經發局市場處表示，改建的市場確定有黃石及金山第一市場，黃石1200平方公尺，金山2770平方公尺，第三座仍在評估中，預計今年完成可行性評估、明年公告招商，在2022年完工啟用。

至於黃石市場改建，原攤商落腳何處？市場處表示，目前考慮與附近都更案合作，向民間租賃空地。黃石市場自治會長徐式勳說，黃石市場內有133攤，攤商的疑慮主要是回來時的櫃位，應採抽籤決定，現有的攤商優先抽。他也希望引進更多特色攤商。

一名在市場擺攤40年，現近70歲的豬肉販則認為，黃石市場現在的問題是停車不便，周圍還有不少路邊違規擺攤搶生意，加上黃石基地面積小，要改得多很不容易；也有菜販認為，現在黃石的生意都是做老顧客，真的太難停車了，很多人跑去湳雅市場買，相較黃石一旁就是公車站進出不得停車，湳雅多違停。

新北市長侯友宜今早到板橋黃石市場，宣布改建市場。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜今早到板橋黃石市場，宣布改建市場。記者魏翊庭／攝影
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