台中大坑賞螢活動免費有晚餐禮物 開放網路報名

2019-04-09 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中大坑生態園區的賞螢活動將展開。圖／台中市風景區管理所提供 分享 facebook

一年一度的台中大坑生態教育解說活動將登場，台中市風景區管理所配合兒童節假期，訂於4月13、14、20、21日在大坑生態園區舉辦4場次「春季賞螢」活動，今天早上8點開放第一波網路預約報名，活動完全免費，還有晚餐和小禮物，今天早上開放報名，13日和14日共140個名額，二分鐘內額滿。

風管所提醒民眾，第3和第4場次，4月16日早上8點開放報名，不要再錯過報名時間。活動相關資訊可上http://www.purplecrow.org.tw查詢及報名，預約報名成功的民眾，可參加生態體驗活動外，還可以得到1份小禮物跟晚餐。

觀光旅遊局林筱淇局長表示，為了讓民眾更深入的了解大坑生態，今年的賞螢活動特別結合環境教育及蛙類生態解說，有日間的生態體驗，夜間還安排露天的戶外演講，內容有螢火蟲、青蛙及螢火蟲幼蟲的食物-蝸牛生態等，邀請專業的生態老師與民眾分享昆蟲生態有趣的知識。讓民眾在觀賞螢火蟲之餘，也能了解生物棲地的關連性。

風管所提醒，參加戶外體驗活動建議穿著長褲、布鞋、帶帽子，晚上較涼可帶薄長袖備用，若自備手電筒記得蓋上紅色玻璃紙；另為響應環保也請自備水壺、環保餐具，一同為環境保育盡一份心力。

活動資訊：