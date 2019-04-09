最糟身教！ 父母帶兩小孩翻牆爬窗進學校擅用器材

2019-04-09 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市瑞芳區一所國小6日下午5點多警衛已經下班，卻有一對父母帶著兩個女兒，翻牆進到校園，還翻窗進入活動中心，擅自使用學校各種器材。圖／取自學校網頁、瑞芳大小事 分享 facebook

「最糟的身教！」新北市瑞芳區一所國小在學校網頁寫著，6日晚間5點多，警衛已經下班，卻有一對父母帶著兩個女兒，翻牆進到校園，不但進到校園，還翻窗進入活動中心，擅自使用學校各種器材，在校園內如入無人之境，直到晚間7點多才遭保全驅離。

瑞芳區一所國小在學校網頁及臉書社群「瑞芳大小事」PO了一則貼文，引發網友熱議，不少網友直呼「太誇張了」，還有人說家長是「真的是最壞的身教，父母怎可帶小朋友這樣子？」

學校網頁貼文指出，6日晚上5點多，警衛已經下班，有一對父母帶著兩個女兒，翻牆進到校園，不但進到校園，之後還翻窗進入活動中心，擅自使用學校各種器材，在校園內如入無人之境，直到7點多才遭保全驅離。

學校在此嚴正譴責，父母帶著小孩，觸犯法律的「無故侵入他人建築物罪」，是最差的身教，期待每個愛該所國小的大小朋友，切勿再做此事。

水湳洞派出所在貼文回應指出，學校的反映已經收到了，當天為假日，學校只開放至下午5時止，派出所所會加強學校週圍巡邏，以維護校內財產之安全。另請學校的警衛遇有此狀況務必先向派出所所反映處理。派出所人員說，已經至學校瞭解狀況，為一對夫妻及兩名女兒侵入學校，當時是警鈴響起，保全前來處理未通知警方，經校方稱為校友並不追究責任，警方會加強校園安全維護。

學校人員在網路上回應，po文是希望不要再發生類似事件，也希望當事人有所警惕，謝謝派出所的協助。今天上午學校校長手機未接，學校人員表示校長不在，知道有此事，會請校長回電，要由校長說明，不便發言。

濂洞國小校長黃恕懿表示，當天確有一對父母帶著兩個小孩翻牆進入學校的情形，學校過了開放時間保全就不在學校，校內沒有人，但會啟動保全系統。闖入民眾約在是晚間6點多到進到學校，因為學校很美常有很多遊客要來拍照，也有一些器材，但開放時間都有貼在大門口及學校網頁，提醒民眾在規定時間進入學校，不要造成學校的困擾，如果翻牆硬闖隨意使用學校器具，有可能觸法，提醒民眾及遊客注意。