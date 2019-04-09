2020台北燈節落腳處定案！ 西門町、南港「雙主場」

2019-04-09 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



2020台北燈節落腳處定案！北市府觀傳局今公布明年燈節地點，確定將繼續以台北西區舊城做為主要舉辦場地外，也將和南港合作試辦，藉此一口氣帶動東、西區、門戶計畫的發展和人氣。

觀傳局表示，台北燈節帶給西門與北門商圈的效應與熱烈迴響，讓台北市各行政區無不摩拳擦掌，躍躍欲試，經公開評選與場地、交通等綜合評估下，市長柯文哲裁示，明年2020台北燈節，仍將以台北西區舊城為主要舉辦場域，並與「東區門戶計畫」所在的南港合作，以南港車站周邊為試辦空間，帶動都市更新及商圈發展。

觀傳局表示，台北燈節從2017年開始，移到西門町一帶舉辦，成功帶動周邊商圈的熱絡發展，不僅活化西區門戶計畫，也落實軸線翻轉的目的。

至於南港則是位在台北最東區，從明清時代開始，就一直是公路、水路、鐵路交會的重要交通樞紐位置；1940年代重工業進駐，工業生產與火車的黑煙，造就南港「黑鄉」之名，如今隨著高鐵南港站通車、中研院主導的國家生技研究園區營運及國家會展中心陸續完工營運，南港成了東區門戶計畫的中心。

觀傳局長劉奕霆表示，今年燈節已經比去年增加更大的展區面積，明年在南港的試辦，等於是展區範圍更加擴大，也是全新的挑戰，希望每年市府帶給大家的是更創新、更美好的燈節。