挺同婚 北市議會組性平連線

北市議會昨由跨黨派9位市議員共同成立「台北市議會促進性別平等連線」。 記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

5月24日同性伴侶就能合法結婚，搶在同志婚合法化前，台北市議會昨成立「台北市議會促進性別平等連線」，總計9位市議員，不分藍綠、跨黨派全都有，強調將監督台北市政府落實同婚政策，呼籲台北市長柯文哲重視同志平權問題。

由市議員邱威傑、王閔生、王世堅、吳沛憶、苗博雅、林穎孟、黃郁芬、林亮君、戴錫欽等9位跨黨派議員共同組成的「台北市議會促進性別平等連線」，目的除了監督市府在同志婚姻實施後的相關施政外，也將鼓勵全市各級學校推動性平教育，每季和民間、家長、教師、學生團體共同召開座談會，研商促進台北市落實性別平等。

王閔生表示，過去雖成功爭取同志伴侶納入聯合婚禮，促成同婚釋憲案，不過當邀請柯文哲參加同志大遊行，他都沒有參加，因此希望他可以重視同志平權的問題。

林穎孟說，性別平等不只是針對女性、同志、性少數，所有性別都該參與，像是在男廁增設尿布台等；以及五月即將上路的同志婚姻合法化，戶政事務所究竟準備好了沒有，這些都該注意，黃郁芬強調，建議市府應該設有專線，網頁設計上也應該要有專區，對外宣示台北市政府準備好了。

苗博雅也說，性平連線非票房毒藥，相信很多台北市民跟同志一樣共享多元價值，也希望台北市63位議員多一點信心，大家一起來關注性別平等議題。

相對於北市議會的積極，包括基隆、金馬等地顯得保守，連江縣議長張永江表示，連江縣風氣很保守，因此對於同婚的議題不會有任何作為；金門縣議會秘書長陳建興及基隆市議長蔡旺璉說，金門、基隆比較保守，還不曾有議員提及這個話題，他們尊重中央。