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不變的《台灣關係法》 應時而變的美台關係

果菜合作社被疑是「果蟲」 業者要求道歉否則提告

2019-04-08 21:27聯合報 記者謝恩得╱即時報導

今年2、3月因暖冬鳳梨提早採收，再度發生產銷失調，價格崩盤，農委會在上月18日宣布加碼加工收購，目前產地價略有回升。不過日前立委蔡易餘、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜在電視政論節目，影射嘉義縣億鑫果菜運銷合作社向農民收購的鳳梨價格有問題，質疑有「果蟲」。

億鑫合作社負責人簡源松今天不滿指出，蔡易餘、黃貞瑜在電視上講的，沒有一件是事實，要求他們公開道歉， 否則將對他們提出加重毀謗告訴。簡源松氣憤的說，他們現在執政，「都是他們的人」，可以叫檢調來查，有什麼不法「把我捉進去關」。

蔡易餘、黃貞瑜回應表示，農民對於收購價有疑慮，他們在節目上針對北農3月交易表格內容，盤商是否有不合理利潤提出質疑。

他們說，蔡立委公佈億鑫在北農的拍賣代號，以交易紀錄單看來億鑫並未否認有交貨給北農，既然是事實為何要否認?為何他能賺取高於合理利潤的價格，卻還是堅持只用每台斤1、3、5元（下貨到上貨）跟農民收購鳳梨?

他們表示，億鑫合作社向政府請領運費補助款將近40萬元，補助前是1、3、5元，收到補助後還是1、3、5元，為何不回饋農民提高鳳梨收購價?

蔡易餘、黃貞瑜說，簡源松以及億鑫公司明知嘉義地區尚未到鳳梨盛產期，唯獨簡源松一間合作社肆意以少量的規格外鳳梨價格破壞市場信心，另於台北農產公司以遠高於產地收購價格交易獲利。其中有關政府補助款部份是否涉及不法以及有否違反農產品市場交易法等相關細節，很多農民們也呼籲檢調應盡快介入調查還原事實真相。

簡源松表示，億鑫的鳳梨從未到北農，只曾有鳳梨太多，委託北農友人媒介全聯收購。至於蔡易餘、黃貞瑜說政府補助都被他賺走。簡說，黃貞瑜還是嘉義縣農會總幹事，對補助卻是從頭到尾都不懂，政府補助的5元，是加工廠補助3元，只補助他2元，這2元還包括運輸費用。

億鑫合作社負責人簡源松（右一）要求立委蔡易餘和嘉義縣農會總幹事黃貞瑜道歉，蔡、黃...
億鑫合作社負責人簡源松（右一）要求立委蔡易餘和嘉義縣農會總幹事黃貞瑜道歉，蔡、黃反擊呼籲檢調介入調查。記者謝恩得／攝影
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農民表示產地價略漲，但價格仍不好，部分只好交加工收購。記者謝恩得／攝影
農民表示產地價略漲，但價格仍不好，部分只好交加工收購。記者謝恩得／攝影
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鳳梨北農農民
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