協助鄰長公務快上手 金山公所課程研習

2019-04-08 19:49 觀天下 記者廖品涵／金山報導



金山區公所首度舉辦鄰長研習活動，讓金山區近兩百位的新科鄰長們對於里鄰工作事項推動能夠更快速上手。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 為了要讓區政、鄰里工作項目推行順利，金山區公所首度舉辦鄰長研習活動，透過區長的區政簡報及各課室的工作項目報告，讓金山區近兩百位的新科鄰長們對於里鄰工作事項推動能夠更快速上手，與里長推行里內政策合作無間。

金山區長陳國欽指出，去年底大選完至今里長就任超過四個月，市長與局長希望能夠提升鄰長的里內工作事務知能，而里長在推行里政事務時也仰賴各鄰長的幫忙，因此區公所特別加緊著手辦理鄰長的研習課程，全區十五個里共有將近兩百位的鄰長，為了讓研習空間環境更舒適，分為上下半天兩場研習，希望鄰長們都可以透過課程了解里政推行方針與自身權益。

區長陳國欽也準備了區政簡介要向鄰長們介紹，當前區政已經執行與正在執行甚至是未來要執行的項目，提升鄰長的參與程度，希望在任何一項區政建設裡，鄰長都不是置身事外，而是息息相關

金山區長陳國欽指出，考量到鄰長的年齡層面對網路手機等媒介使用較為陌生，還是喜歡紙本資訊，因此特別編列一本研習手冊，除了有鄰里相關資訊還以金山特有的百合杜鵑花卉做封面，凸顯地方特色。

研習上區公所期待鄰長們用最輕鬆的姿態來參與，開設的內容也特別挑選與鄰里長息息相關的事物，希望在公所辦理的研習課程之後，鄰長們對於區政與里內例行推行事項都有更深入的認識，藉此要讓鄰長與里長推行里政工作更加順暢、合作無間。