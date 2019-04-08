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北市跨黨派9議員 共組促進性別平等連線

2019-04-08 18:12中央社 台北8日電

北市議會跨黨派9名市議員今天偕同性別團體共組「台北市議會促進性別平等連線」，宣示將共同監督台北市長柯文哲是否確實保障同志權益，打造北市為真正的性別友善城市。

有鑒於台北市議會明天將開議，無黨籍台北市議員邱威傑今天率先發起「台北市議會促進性別平等連線」，宣示將監督柯文哲在5月同志婚姻上路後，能否確實保障同志權益，並積極鼓勵北市各級學校採用符合「性別平等教育法」及修正施行細則教材。

包括民主進步黨台北市議員王閔生、王世堅和吳沛憶，中國國民黨台北市議員戴錫欽、社民黨籍台北市議員苗博雅，以及時代力量黨籍台北市議員林穎孟、林亮君及黃郁芬，和數個性別團體都響應力挺性別平權。

邱威傑表示，北市議會63位議員中，現已有9位議員參與發起，部分未連署市議員也都樂意支持監督北市府，且認為日本東京也有類似市議員聯盟，從成果可見地方民代推動會帶來很大成效。

王閔生則認為，同志相關立法不僅依靠中央政府跟國會，還需靠地方政府落實，未來將和其他議員共同努力；苗博雅也說，性別平等跨越不同性別和身分，向來被視為傳統選區的大安、文山區就有3位議員參與，共同為同志發聲。

林穎孟表示，將在柯文哲進行施政報告時，針對北市府是否已做好同婚合法化相關準備提出質詢；黃郁芬則指出，北市民政和社政等問題仍有待整合，須提升整體市民的性別意識；林亮君也說，性別平等教育納入教材編列，但阻力甚多，將努力為此議題發聲。

包括台灣伴侶權益推動聯盟、台灣同志諮詢熱線協會、婚姻平權大平台、台灣性別平等教育協會、性別平等教育大平台、台灣同志家庭權益促進會都出席響應力挺，並共同簽署包括「積極監督市府於同志婚姻施行後之相關施政，確實保障同志權益」「擴大台北市性別平等教育委員會參與，並要求委員會組成回歸專業」等5項承諾。

北市同志婚姻平權
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