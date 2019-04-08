新北校園廣告人徵件 展現100種生活風貌

2019-04-08 17:03 中央社 新北8日電



新北校園廣告人徵件活動正式起跑，今年主題是「新北100種生活」，透過年輕人視角呈現多元豐富的生活風貌，活動獎金總額達新台幣40萬元，首獎可獲15萬元。

新北市長侯友宜今天主持「2019新北校園廣告人創意影片徵件活動」起跑記者會並表示，「校園廣告人」是新北市政府積極打造讓年輕人展現創意、實現夢想的平台。

他表示，今年的活動主題為「新北100種生活」，新北市不斷吸引全台各地的人移入，人口將近400萬人，希望透過年輕人的視角呈現新北市多元豐富的生活風貌，展現各種新北生活，讓不同年齡層的市民都能感受到新北市的活力與包容性。

新聞局表示，這次活動擴大與廣告業界合作，徵件日期從即日起至5月17日止，採網路報名，活動最大特色是賽制比照廣告界提案方式，讓同學實際模擬創意產業的工作模式。

透過2分鐘內的影音履歷，展現個人創意與影片構想，初選將選出前30名參與複選面試，再擇優選出10名進入影像工作坊，最後由專家評選出前3名作品及評審特別獎1名。

新聞局表示，前30名入圍者可獲獎狀1紙，前10名可獲得1萬元拍攝基金經複審勝出者，第1名可獲15萬元獎，第2名獎金8萬元，第3名獎金5萬元。此外還有評審特別獎1名可獲獎金1萬元，社群行銷獎1名可獲獎金1萬元。