來拍市長生活啊！新北校園廣告人開跑 首獎可得15萬
新北市新聞局今舉辦「2019新北校園廣告人」創意影片徵件活動，今年以「新北100種生活」為主題，期盼年輕人拍出創意影片，並邀請5家知名廣告公司合作建立影像工作坊，提供豐富多元的課程，培養學生成為全方位廣告人才。
「來拍市長的生活啊」新北市長侯友宜笑說，這次的主題「新北100種生活」涵蓋範圍很大，除了都更三箭、青年社會住宅等議題外，希望可以透過學生拍攝的影片，看到不一樣的新北面貌。侯說，新北市是個人口近400萬人樂活城市，多元的生活風貌，能夠讓市民感受到新北市的活力與包容性。
新聞局表示，校園廣告人活動最大的特色就是與廣告公司緊密結合，賽制比照廣告業界提案的方式，讓學生實際模擬創意產業的工作模式，與去年不同的是，除主題變化外，今年的導師團隊，邀請到知名廣告公司台灣電通股份有限公司的加入，共同建立影像工作坊。
這次比賽規則，參賽者需透過2分鐘內的影音履歷，展現影片創意構想，初選將選出30名進入複選，再擇優選出10名進入影像工作坊，最後由專家評選前3名作品及1名評審特別獎。此次活動徵件日期從即日起到5月17日止，採網路報名，活動首獎為15萬元，總獎金40萬元，歡迎有興趣的學生前來挑戰。
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