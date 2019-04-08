來拍市長生活啊！新北校園廣告人開跑 首獎可得15萬

2019-04-08 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市新聞局今舉辦「2019新北校園廣告人」創意影片徵件活動，今年以「新北100種生活」為主題，期盼年輕人拍出創意影片，並邀請5家知名廣告公司合作建立影像工作坊，提供豐富多元的課程，培養學生成為全方位廣告人才。

「來拍市長的生活啊」新北市長侯友宜笑說，這次的主題「新北100種生活」涵蓋範圍很大，除了都更三箭、青年社會住宅等議題外，希望可以透過學生拍攝的影片，看到不一樣的新北面貌。侯說，新北市是個人口近400萬人樂活城市，多元的生活風貌，能夠讓市民感受到新北市的活力與包容性。

新聞局表示，校園廣告人活動最大的特色就是與廣告公司緊密結合，賽制比照廣告業界提案的方式，讓學生實際模擬創意產業的工作模式，與去年不同的是，除主題變化外，今年的導師團隊，邀請到知名廣告公司台灣電通股份有限公司的加入，共同建立影像工作坊。