台中花博閉幕倒數 只差新北六都首長大滿貫

2019-04-08 17:03 中央社 台中8日電



台中花博僅剩16天展期，桃園市長鄭文燦今天二度造訪，說自己是單純來看花博；台中市長盧秀燕則向新北市長侯友宜喊話：「現在就等你了。」盼花博湊到六都首長大滿貫。

台中花博將在4月24日閉幕，鄭文燦率領桃園市府團隊，二度造訪台中花博，盧秀燕親自接待，她表示，希望鄭文燦可以用他的高人氣，來加持花博衝人氣，歡迎民眾把握剩下的時間，到花博一起聆聽花開的聲音。

鄭文燦指出，這幾天很多市長來到台中，大部分都是要選總統，他這次來主要是看花博，台中花博展現台灣的花卉產業特色，已經成為台灣的花博。

盧秀燕表示，花博耗資近百億興建，內容美不勝收，值得一再欣賞，只來一次細節根本看不完；僅剩16天的花博即將閉幕，歡迎大家把握機會到台中花博遊玩。

盧秀燕說，鄭文燦如果再來一次，湊滿3次，將會送上市民榮譽卡，她也向侯友宜喊話，六都直轄市長只剩下新北市還未到訪花博。盧秀燕說，侯友宜來了，就可以湊成大滿貫，「現在就等你了」。

台中市觀旅局表示，台中花博自去年11月3日開幕至今，累積參觀人次已逾671萬人次，三大園區各有不同主題與特色，遊客利用綠色交通運輸完全接駁方式，可輕鬆到達各園區，花博展期到4月24日，歡迎大家把握時間參觀花博。