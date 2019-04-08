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美味豬肉鋪滿珠蔥花 漫步平溪鐵道必吃新北特製珠蔥丼

2019-04-08 15:29聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市平溪除了是知名旅遊景點外，也是新北最大珠蔥產地。新北市農業局輔導平溪區農會，推出一系列活動，其中特色料理「新北特製珠蔥丼」，以珠蔥及當季在地食材入菜，加入平溪鐵路支線及日式景點等元素，13日起至5月底每周六日將在平溪正式販售。

珠蔥是新北代表性的農產之一，耕作農戶約50人，產量約1至2萬臺斤，產值達100至200萬，耕作面積總計約1.1公頃，農業局為了讓遊客可以品嘗到珠蔥的美味，推出「新北特製珠蔥丼」。平溪農會家政班主廚黎山恩表示，在白飯上鋪上豐盛豬肉片，搭配在地食材炸成的天婦羅，撒上滿滿的珠蔥花，與一般蔥相比，珠蔥吃起來多了香氣，少了蔥嗆味，能感覺一股淡雅清香。

農業局表示，13日起「新北特製珠蔥丼」將在平溪老街起點的平溪區農會「珠蔥小舖」販售，一份80元，菜色以珠蔥及當季在地食材為主，將珠蔥料理以丼飯方式裝在木製餐盒裡，另附珠蔥絲自行施灑，讓饕客在享受珠蔥料理美味的同時，沉浸在平溪小鎮的懷舊氛圍中。

農業局還說，今年推出一系列活動，除了新北特製珠蔥丼外，20日、27日也會舉辦田間廚房一日遊小旅行，讓民眾在農場體驗採收珠蔥並親手料理、DIY珠蔥盆栽、南瓜粿DIY及放天燈祈福等，結合產地觀光，活絡產地商圈，報名資訊詳洽平溪區農會（02）2495-1051，或上農業局來去農家Do一日網頁報名。

新北市農業局輔導平溪區農會，推出一系列活動，其中特色料理「新北特製珠蔥丼」，以珠...
新北市農業局輔導平溪區農會，推出一系列活動，其中特色料理「新北特製珠蔥丼」，以珠蔥及當季在地食材入菜，13日起至5月底每周六日將在平溪正式販售。記者張曼蘋／攝影
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農業局今年推出一系列活動，除了新北特製珠蔥丼外，20日、27日也會舉辦田間廚房一...
農業局今年推出一系列活動，除了新北特製珠蔥丼外，20日、27日也會舉辦田間廚房一日遊小旅行，讓民眾在農場體驗採收珠蔥並親手料理。記者張曼蘋／攝影
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新北特製珠蔥丼為豐盛豬肉片搭配天婦羅，最後再撒上滿滿的珠蔥花。記者張曼蘋／攝影
新北特製珠蔥丼為豐盛豬肉片搭配天婦羅，最後再撒上滿滿的珠蔥花。記者張曼蘋／攝影
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