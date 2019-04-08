紓解生產過剩 新北市揪團購「下架」彰化芭樂

2019-04-08 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市農業局今天起至15日辦理首波團購國產芭樂，想幫助果農紓解生產過剩的壓力，還可讓消費者享用「最對時、最新鮮」的水果。圖／新北市農業局提供 分享 facebook 芭樂近期因天候因素，生產過剩，新北市與彰化縣進行縣市合作，提倡吃當季、吃當地理念，支持在地水果。新北市長侯友宜要求農業局協同新北果菜運銷公司與彰化縣農業處、彰化芭樂產地農會合作，今天起至15日辦理首波團購國產芭樂，不僅可以紓解生產過剩的壓力，還可讓消費者享用「最對時、最新鮮」的水果。

新北市農業局表示，新北果菜公司今起至15日辦理首波國產芭樂團購，18日前可取貨，這次與產地彰化縣合作，鼓勵消費者享用「最對時、最新鮮」的國產芭樂，紓解產地壓力，民眾、農會、果菜公司團結一心，發揮新北市龐大消費力，讓當季最新鮮的芭樂下架。

新北市農會理事長林溪水表示，市農會帶頭以網路平台「真情食品館」協助推廣，想結合各級農會超市及供銷部，全力行銷國產芭樂，消費者若要選購好吃芭樂，表皮有皺紋、凹凸起伏明顯者佳，代表果肉較多、籽較少，而淺綠色略略呈現淡黃、白色的芭樂，熟度較高、口感適中。