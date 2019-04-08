新北5處騎樓禁停機車 15日起取締最高罰1200元

2019-04-08 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市交通局派員張貼宣導貼紙，並由警方加強勸導。圖／新北市交通局提供 分享 facebook 新北市交通局執行交安大整頓，將機車退出騎樓列為重點工作，淡水區、樹林區、汐止區、新莊區及泰山區等5處托老、托嬰和公托中心等弱勢場所，更列為這次整頓機車退出騎樓淨空的重點地區，實施長度約85.9公尺，交通局今起派員張貼騎樓禁停宣導貼紙，並由警察局加強勸導，15日起將對違停車輛取締告發及拖吊，違者可依道路交通管理處罰條例第56條第1項處臺幣600元以上1200元以下罰鍰。

此次新增5處機車退出騎樓的弱勢場所，分別是淡水區濱海路2段的私立豐悅兒托嬰中心、樹林區中華路的私立祺祺托嬰中心、汐止區忠孝東路的智興公共托育中心、新莊區昌明街的私立幼恩國際托嬰中心、泰山區明志路的私立泰山台欣老人長期照顧中心。

交通局調查，95%受訪者覺得機車退出騎樓措施對行人、老弱婦孺及其接送者行走上更加安全及舒適；有81%受訪者贊成繼續推動機車退出騎樓措施，因此執行交安大整頓，更將機車退出騎樓列為重點工作。

新北市交通局停車營運科長許芫綺指出，3月19日至本月2日交通大執法針對易壅塞肇事的16條路段強力執行違規拖吊，共有汽車286輛、機車595輛；其中機車退出騎樓路段即有284輛機車違規停放，被依法開罰及拖吊。