親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

百頁豆腐是不是豆腐？化工博士分析成份後嚇壞這群人

新北5處騎樓禁停機車 15日起取締最高罰1200元

2019-04-08 13:33聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市交通局派員張貼宣導貼紙，並由警方加強勸導。圖／新北市交通局提供
新北市交通局派員張貼宣導貼紙，並由警方加強勸導。圖／新北市交通局提供
分享
新北市交通局執行交安大整頓，將機車退出騎樓列為重點工作，淡水區、樹林區、汐止區、新莊區及泰山區等5處托老、托嬰和公托中心等弱勢場所，更列為這次整頓機車退出騎樓淨空的重點地區，實施長度約85.9公尺，交通局今起派員張貼騎樓禁停宣導貼紙，並由警察局加強勸導，15日起將對違停車輛取締告發及拖吊，違者可依道路交通管理處罰條例第56條第1項處臺幣600元以上1200元以下罰鍰。

此次新增5處機車退出騎樓的弱勢場所，分別是淡水區濱海路2段的私立豐悅兒托嬰中心、樹林區中華路的私立祺祺托嬰中心、汐止區忠孝東路的智興公共托育中心、新莊區昌明街的私立幼恩國際托嬰中心、泰山區明志路的私立泰山台欣老人長期照顧中心。

交通局調查，95%受訪者覺得機車退出騎樓措施對行人、老弱婦孺及其接送者行走上更加安全及舒適；有81%受訪者贊成繼續推動機車退出騎樓措施，因此執行交安大整頓，更將機車退出騎樓列為重點工作。

新北市交通局停車營運科長許芫綺指出，3月19日至本月2日交通大執法針對易壅塞肇事的16條路段強力執行違規拖吊，共有汽車286輛、機車595輛；其中機車退出騎樓路段即有284輛機車違規停放，被依法開罰及拖吊。

許芫綺表示，自2016年起新北市公共安全聯合稽查小組每年對護理之家、老人長照中心及托嬰中心等弱勢場所進行稽查，並由交通局配合辦理機車退出騎樓淨空，這次新增淡水區、樹林區、汐止區、新莊區及泰山區等5處公托、托老和托嬰中心，今天開始張貼宣導貼紙，並由警方加強勸導，15日起將進行取締告發及拖吊。

交通局今天開始張貼宣導貼紙，並由警方加強勸導，15日起將進行取締告發及拖吊。圖／...
交通局今天開始張貼宣導貼紙，並由警方加強勸導，15日起將進行取締告發及拖吊。圖／新北市交通局提供
分享
交通局配合辦理機車退出騎樓淨空，這次新增淡水區、樹林區、汐止區、新莊區及泰山區等...
交通局配合辦理機車退出騎樓淨空，這次新增淡水區、樹林區、汐止區、新莊區及泰山區等5處公托、托老和托嬰中心，15日起將進行取締告發及拖吊。圖／新北市交通局提供
分享

交通違規
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

紓解生產過剩 新北市揪團購「下架」彰化芭樂

2019-04-08 14:33

保生文化祭9日開跑 放火獅18日登場

2019-04-08 13:31

春遊金瓜石 跟著黃金志工腳步探訪礦山秘境

2019-04-08 12:48

北市議會跨黨派成立性平連線 籲市府落實同婚施政

2019-04-08 11:36

淡水登山步道浪貓闖家偷吃供品 TNVR後變「貓步道」

2019-04-08 11:05

新北智英科技捐愛心運輸車 推廣身心障礙者運動

2019-04-08 11:01

龜馬山真慶宮捐贈住宅火災警報器 侯友宜受贈致謝

2019-04-08 10:06

侯友宜新莊棒球場開球 允建地下停車場

2019-04-07 23:26

北市車格瘦身評價兩極 機車族：1便當拆成2個吃得飽？

2019-04-07 23:19

怕路人絆倒 北市機車格新隔離法喊卡

2019-04-07 23:15

防分化拔樁 藍營組里長促進會

2019-04-07 23:12

2020選舉 基層組織戰試金石

2019-04-07 23:04

北門解說牌 破損逾3個月未修

2019-04-07 22:56

董座李文宗 要把企業文化植入北捷

2019-04-07 22:52

淡海輕軌搶搭潮爆 70歲集郵迷帶大包郵票來蓋限定郵戳

2019-04-07 17:29

父親舉女兒上肩頭看表演 黃敏惠：兒女讓父母強大

2019-04-07 16:19

上課兼賞花 台北市花卉中心綠化課程13日開跑

2019-04-07 13:28

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

柯文哲又貼席地而坐照 這次是大甲媽遶境休息

2019-04-07 21:48

整夜沒睡走遶境 柯文哲狂灌蠻牛直呼「想睡覺」

2019-04-08 11:00

大甲媽、白沙屯媽進香若相會 蔡英文：那是世界紀錄

2019-04-07 18:24

綁猴子警告猴黨 筍農新招術驅趕猴守護農作

2019-04-08 07:45

韓國瑜參拜三玄宮 萬頭攢動大喊南投發大財

2019-04-07 18:26

大甲媽遶境隊伍後方迅速乾淨 因為有三種車隨行

2019-04-08 09:36

影／大甲媽遶境起駕 數萬人塞爆鎮瀾宮

2019-04-07 22:26

桃園彩色海芋季 4天突破71萬人

2019-04-07 20:26

影／竹市兒藝節閉幕逾40萬人次 遊具就地拆除明年創新

2019-04-07 18:49

86歲重聽基督徒「無聲」遶境 有生之年得參加一次

2019-04-07 18:25

大甲媽祖展開遶境 政要參香全錯開王不見王

2019-04-07 21:04

南橫公路撐過今年汛期 明年初通車至天池路段

2019-04-07 21:24

不回答「彰化都黑道」搶轎問題 柯文哲說要為台灣努力

2019-04-07 17:06

六合夜市生意搶搶滾 大同醫院將號召攤商成立急救團

2019-04-07 19:46

高雄愛河近4千人面河揮毫 接力寫王羲之「蘭亭序」

2019-04-07 17:06

志玲姊姊慈善基金會返鄉助弱勢 志玲爸：人要飲水思源

2019-04-08 11:49

淡海輕軌搶搭潮爆 70歲集郵迷帶大包郵票來蓋限定郵戳

2019-04-07 17:29

台南也有曼哈頓懸日 網路照美呆卻被質疑是後製

2019-04-07 20:07

大甲媽祖遶境今晚起駕 賴清德與柯文哲一前一後參拜

2019-04-07 18:18

隨行大甲媽一早送出7千茂谷柑 顏寬恒：農友都很可愛

2019-04-08 12:50

影／大甲媽遶境1晚3打架？隨行警方立刻制止

2019-04-08 09:17

影／柯文哲隨大甲媽祖遶境 首日像急行軍

2019-04-08 10:53

霸氣豪華婚宴音樂會 郭子乾主持歌手輪流表演

2019-04-07 20:42

影／請大甲媽祖上轎 蔡英文：媽祖遶境一生至少來一次

2019-04-07 16:21

新北智英科技捐愛心運輸車 推廣身心障礙者運動

2019-04-08 11:01

白沙屯媽祖凌晨起駕 APP即時掌握鑾轎位置

2019-04-08 05:14

影／韓國瑜鎮瀾宮參拜 民眾包圍高喊選總統

2019-04-07 17:06

父親舉女兒上肩頭看表演 黃敏惠：兒女讓父母強大

2019-04-07 16:19

小鎮警員是「人民保母」無誤！ 一張照片超暖心

2019-04-08 10:06

大甲媽遶境 行腳隊「7成年輕人」

2019-04-07 23:32

近3個月就靠花海賺不少觀光財 成功鎮農會「口袋麥克麥克」

2019-04-07 17:49

大媽鎮殿、二媽吃便、三媽出戰…媽祖出巡要分工

2019-04-07 16:07

地標？路名？「水安站」改名舌戰

2019-04-07 23:16

北市車格瘦身評價兩極 機車族：1便當拆成2個吃得飽？

2019-04-07 23:19

影／海芋季原住民古婚禮 男女主角客串演出民眾誤會為真

2019-04-07 16:18

兩位媽祖今天最近距離30公里 信徒：期待回鑾相遇

2019-04-08 12:32

影／霹靂主角群拜大甲媽 素還真率葉小釵恭送媽祖

2019-04-07 18:29

影／全球首創路邊智慧停車台南啟用 前3個月祭8折優惠

2019-04-08 11:23

影／朱立倫要跟隨大甲媽遶境 他強調媽祖面前沒有政治政黨

2019-04-07 16:56

兄弟檔跟大甲媽走到腳酸 還擲筊走捷徑媽祖曾准4次

2019-04-07 17:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top