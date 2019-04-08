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保生文化祭9日開跑 放火獅18日登場

2019-04-08 13:31中央社 台北8日電

大龍峒保安宮「保生文化祭」的「放火獅」場面壯觀。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影
大龍峒保安宮「保生文化祭」的「放火獅」場面壯觀。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影
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大龍峒保安宮「保生文化祭」明天開跑，重頭戲民俗藝陣、放火獅在18日登場，由於去年底升格國定古蹟，董事長廖武治今天說，將舉辦宗教建築保存與維護的國際研討會。

台北市民政局上午與保安宮合開記者會，宣告2019保生文化祭將在明天至6月30日熱鬧登場，慶祝保生大帝聖誕，而一系列活動則融入美學、表演、藝術與人文等元素，其中，重頭戲放火獅在18日晚間登場。

廖武治說，保生大帝生日為農曆3月15日，保安宮從民國83年開始轉型為文化祭，呈現與以往不同的廟會文化，恢復「放火獅」古禮最值得一提。

他說，高8尺3、長9尺的火獅為紙藝師李清榮花了近1個月時間完成，火獅以竹子為支架，身體裡放滿各式蜂炮，外型用紙黏成獅子外型，屆時數以萬計的蜂炮從火獅中直衝雲霄，火光四射宛如白晝，象徵辟邪除疫，也讓民眾重溫台灣舊時廟會的歡慶氣氛。

不過，保安宮位於松山機場航道下方，所以廟方每年都要與松山機場協調，請塔台知會班機避開火獅施放的30分鐘，廖武治說，一項傳統民俗的保存與維持要靠多人堅持、協助。

民政局長藍世聰受訪時說，廟宇舉辦活動多使用鞭炮祈求趨吉避凶，保安宮的文化季則是強調藝術美學，認為宗教活動的「質」提升後，就不會讓人感覺世俗。

廖武治表示，18日還有傳統藝陣表演，除了傳統戲去，還會有西方管弦樂器表演；而因應保安宮去年升格為國定古蹟，廟方也邀請日本、香港、新加坡、義大利等地專家出席宗教建築保存與維護的國際研討會，分享古蹟維護經驗。

此外，保生大帝為醫神，為宣揚其懸壺濟世精神，保安宮持續舉辦醫療奉獻獎，廖武治說，將著重於對台灣偏遠地區、山區醫療有貢獻的醫師，獎金為100萬元。

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