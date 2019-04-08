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春遊金瓜石 跟著黃金志工腳步探訪礦山秘境

2019-04-08 12:48聯合報 記者吳淑君╱即時報導

黃金博物館「礦山樂活文化健走」又來了，全程專人導覽深入當地達人級的秘境小道，還可...
黃金博物館「礦山樂活文化健走」又來了，全程專人導覽深入當地達人級的秘境小道，還可以吃到礦工便當，4月28日唯一場次，限20人參加。圖／黃金博物館提供
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春天，最適合出外踏青，新北市立黃金博物館深受歡迎的「礦山樂活文化健走」又來了，全程專人導覽深入當地達人級的秘境小道，徜徉於金瓜石美麗的山景，享受由海面吹來的涼風，還可以吃到礦工便當，4月28日唯一場次，限20人，即日起開始受理報名至4月19日止。

代理館長羅珮瑄表示，金瓜石不但有著獨特的礦業歷史文化，春天的海景、夏日的艷陽、秋天的芒雪、冬季的霧色各擁特色，周邊的基隆山、茶壺山更是許多登山朋友的最愛。

博物館除了舉辦各種活動與展示外，也希望能將文化推廣的觸角延伸至社區，藉由健走活動將金瓜石四季的景色與礦山文化串連。

「礦山樂活文化健走」活動自101年開始，在3月至11月間，每月的最後一個週末舉辦，相當受到民眾的喜愛，報名踴躍，有許多民眾每年都會回來參加。3月至7月梯次主要以「礦業史蹟路線」為主題，帶領大家依循金瓜石礦業歷史痕跡找回過去繁榮的採金歲月，路線從遊客中心出發，沿著輕便車道，參觀百年蓄水池及碉堡、銅沉澱辦公室、長仁三、四坑入口的觀景平台等。

每年都一定會報名參加的白先生表示，礦山樂活健走，是個輕輕鬆鬆又可以享受大山和大海景色的活動，在健走的過程中，黃金博物館的志工們會分享很多在地的小故事，然後還能享用礦工便當和參觀坑道，活動相當超值。

4月份的「礦山樂活文化健走」即日起開始報名，活動預計20人，額滿為止。報名費每人350元，新住民、親子組合一起報名享每人300元優惠價格，報名專線（02）2496-2860，或上官網查詢

健走黃金博物館金瓜石
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