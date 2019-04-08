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北市議會跨黨派成立性平連線 籲市府落實同婚施政

2019-04-08 11:36聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市議會今天上午由跨黨派議員共同成立「台北市議會促進性別平等連線」，總計9位市...
台北市議會今天上午由跨黨派議員共同成立「台北市議會促進性別平等連線」，總計9位市議員，不分藍綠都加入。記者邱瓊玉／攝影
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行政院的同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》日前審議通過，今年5月24日同志將能合法結婚成家。搶在同志婚姻合法化前，台北市議會今天上午由跨黨派議員共同成立「台北市議會促進性別平等連線」，總計9位市議員，不分藍綠都加入。

由市議員邱威傑、王閔生、王世堅、吳沛憶、苗博雅、林穎孟、黃郁芬、林亮君、戴錫欽等9位跨黨派議員共同組成的「台北市議會促進性別平等連線」，目的除了監督市府在同志婚姻實施後的相關施政外，也將鼓勵全市各級學校推動性平教育、推動議會影映多元性別族群活動、擴大台北市興皮教育委員會參與，以及每季和民間、家長、教師、學生團體共同召開座談會，研商促進台北市落實性別平等。

王閔生表示，過去曾經邀請台北市長柯文哲參加同志大遊行，不過他都沒有參加，但還是希望他可以重視同志平權的問題。

此外，王閔生也提到，希望台北市可以成立多處象徵同志文化的帝景藝術、成立同志友善服務中心，像是過去教育局曾辦理性平教材繪本比賽，卻刻意排除有多元性別意識的得獎作品，實在很荒謬。

林穎孟說，性別平等不只是針對女性、同志、性少數，所有性別都該參與，像是在男廁增設尿布台等；以及五月即將上路的同志婚姻合法化，戶政事務所究竟準備好了沒有，這些都該注意。

黃郁芬強調，台北市算是全台灣對同志最友善的城市，因應同婚合法化，建議市府應該設有專線，網頁設計上也應該要有專區，一來對外宣示台北市政府準備好了，二來對內則是個激勵，把同志相關權益、議題都進行整合。

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