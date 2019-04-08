親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蔡英文、韓國瑜鎮瀾宮比人氣 空拍圖揭秘網友論戰

淡水登山步道浪貓闖家偷吃供品 TNVR後變「貓步道」

2019-04-08 11:05聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

小坪頂登山步道上的貓咪已做TNVR結育，現在還會陪登山遊客一同玩耍。圖／新北市動...
小坪頂登山步道上的貓咪已做TNVR結育，現在還會陪登山遊客一同玩耍。圖／新北市動保處提供
分享
新北市淡水小坪頂登山步道近年被登山客發現有大批流浪貓出沒，有時還會進入住戶家中偷吃供桌上的貢品，居民林裕勝2月底通報新北市動保處處理，由淡水動物之家使用誘捕籠進行抓紮作業，短短7天內就抓到10隻貓，3月初將貓隻全部絶育及施打疫苗後已原地置回。有登山客笑說，爬山還有貓陪，會不會以後變貓步道。

林裕勝表示，小坪頂登山步道再往上走，可到大屯山主峰，而景觀台視野極佳，是俯看台北及跨年觀賞101煙火的絕佳地點，此處也是小坪頂登山步道的中點，假日仍有許多登山民眾到此歇腿、喝茶。

林裕勝說，大約3年前出現3、4隻流浪貓，當時原不以為意，他和遊客常會以小魚干餵食，沒想到後來數量暴增，出現十幾、二十隻，原希望動保處將這些貓捕捉後，能全部帶走收容，但獸醫師余昌吉勸說，就算收容後仍會有其他浪貓跑來社區內，無法真正解決問題，不如協助絶育原放工作，讓牠們變成社區及登山步道的特色景觀。

經動保處統計，去年至今年2月28日止，淡水動物之家已為190隻犬貓進行TNVR結育工作，包含淡水如大屯莊園、水源里南勢埔社區、淡水莊園及淡水老街，在這些區域逐步進行結育作業，從源頭解決流浪動物，並持續與愛心人士及居民合作誘捕及後續照顧餵食，以兼顧動物保護及環境衛生。

居民林裕勝協助動保處做絶育原放工作。圖／新北市動保處提供
居民林裕勝協助動保處做絶育原放工作。圖／新北市動保處提供
分享

淡水登山步道
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

北市議會跨黨派成立性平連線 籲市府落實同婚施政

2019-04-08 11:36

新北智英科技捐愛心運輸車 推廣身心障礙者運動

2019-04-08 11:01

龜馬山真慶宮捐贈住宅火災警報器 侯友宜受贈致謝

2019-04-08 10:06

侯友宜新莊棒球場開球 允建地下停車場

2019-04-07 23:26

北市車格瘦身評價兩極 機車族：1便當拆成2個吃得飽？

2019-04-07 23:19

怕路人絆倒 北市機車格新隔離法喊卡

2019-04-07 23:15

防分化拔樁 藍營組里長促進會

2019-04-07 23:12

2020選舉 基層組織戰試金石

2019-04-07 23:04

北門解說牌 破損逾3個月未修

2019-04-07 22:56

董座李文宗 要把企業文化植入北捷

2019-04-07 22:52

淡海輕軌搶搭潮爆 70歲集郵迷帶大包郵票來蓋限定郵戳

2019-04-07 17:29

父親舉女兒上肩頭看表演 黃敏惠：兒女讓父母強大

2019-04-07 16:19

上課兼賞花 台北市花卉中心綠化課程13日開跑

2019-04-07 13:28

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

韓粉快暴動了 韓國瑜拜大甲媽被埋沒人海中

2019-04-07 14:36

大甲媽起駕彰化布重兵 警估北彰化遇白沙屯媽

2019-04-07 13:10

占好占滿？1人釣魚整排釣竿 連釣團都森77「太超過」

2019-04-07 15:08

柯文哲又貼席地而坐照 這次是大甲媽遶境休息

2019-04-07 21:48

亂丟垃圾 田中清潔隊挖出廢帳單首度重罰6000元

2019-04-07 14:25

好消息！竹市府投入1.3億 新竹左岸再升級

2019-04-07 12:44

大甲媽、白沙屯媽進香若相會 蔡英文：那是世界紀錄

2019-04-07 18:24

韓國瑜參拜三玄宮 萬頭攢動大喊南投發大財

2019-04-07 18:26

古坑咖啡榮景不再 全盛期百家店剩下一半

2019-04-07 12:39

綁猴子警告猴黨 筍農新招術驅趕猴守護農作

2019-04-08 07:45

鎮瀾宮被包圍 韓國瑜：向媽祖祈求台灣平安、人民有錢

2019-04-07 14:31

大甲媽遶境隊伍後方迅速乾淨 因為有三種車隨行

2019-04-08 09:36

整夜沒睡走遶境 柯文哲狂灌蠻牛直呼「想睡覺」

2019-04-08 11:00

影／大甲媽遶境起駕 數萬人塞爆鎮瀾宮

2019-04-07 22:26

影／竹市兒藝節閉幕逾40萬人次 遊具就地拆除明年創新

2019-04-07 18:49

86歲重聽基督徒「無聲」遶境 有生之年得參加一次

2019-04-07 18:25

大甲媽祖展開遶境 政要參香全錯開王不見王

2019-04-07 21:04

桃園彩色海芋季 4天突破71萬人

2019-04-07 20:26

南橫公路撐過今年汛期 明年初通車至天池路段

2019-04-07 21:24

近10年大甲媽起駕年年到 馬英九今年卻缺席

2019-04-07 12:37

六合夜市生意搶搶滾 大同醫院將號召攤商成立急救團

2019-04-07 19:46

不回答「彰化都黑道」搶轎問題 柯文哲說要為台灣努力

2019-04-07 17:06

解決臭味歷史共業 屏東縣府提「解方」雙管齊下

2019-04-07 15:08

淡海輕軌搶搭潮爆 70歲集郵迷帶大包郵票來蓋限定郵戳

2019-04-07 17:29

高雄愛河近4千人面河揮毫 接力寫王羲之「蘭亭序」

2019-04-07 17:06

台南也有曼哈頓懸日 網路照美呆卻被質疑是後製

2019-04-07 20:07

「全台最萌」 屏東勝利路郵局成打卡人氣據點

2019-04-07 12:29

大甲媽祖遶境今晚起駕 賴清德與柯文哲一前一後參拜

2019-04-07 18:18

影／請大甲媽祖上轎 蔡英文：媽祖遶境一生至少來一次

2019-04-07 16:21

霸氣豪華婚宴音樂會 郭子乾主持歌手輪流表演

2019-04-07 20:42

影／韓國瑜鎮瀾宮參拜 民眾包圍高喊選總統

2019-04-07 17:06

南橫公路貫通見曙光 高雄公車復駛至桃源梅山口

2019-04-07 12:41

白沙屯媽祖凌晨起駕 APP即時掌握鑾轎位置

2019-04-08 05:14

大甲媽遶境 行腳隊「7成年輕人」

2019-04-07 23:32

父親舉女兒上肩頭看表演 黃敏惠：兒女讓父母強大

2019-04-07 16:19

大窩山好生態 日觀魚夜賞螢火蟲好療癒

2019-04-07 14:01

近3個月就靠花海賺不少觀光財 成功鎮農會「口袋麥克麥克」

2019-04-07 17:49

大媽鎮殿、二媽吃便、三媽出戰…媽祖出巡要分工

2019-04-07 16:07

影／大甲媽遶境1晚3打架？隨行警方立刻制止

2019-04-08 09:17

北市車格瘦身評價兩極 機車族：1便當拆成2個吃得飽？

2019-04-07 23:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top