淡水登山步道浪貓闖家偷吃供品 TNVR後變「貓步道」
新北市淡水小坪頂登山步道近年被登山客發現有大批流浪貓出沒，有時還會進入住戶家中偷吃供桌上的貢品，居民林裕勝2月底通報新北市動保處處理，由淡水動物之家使用誘捕籠進行抓紮作業，短短7天內就抓到10隻貓，3月初將貓隻全部絶育及施打疫苗後已原地置回。有登山客笑說，爬山還有貓陪，會不會以後變貓步道。
林裕勝表示，小坪頂登山步道再往上走，可到大屯山主峰，而景觀台視野極佳，是俯看台北及跨年觀賞101煙火的絕佳地點，此處也是小坪頂登山步道的中點，假日仍有許多登山民眾到此歇腿、喝茶。
林裕勝說，大約3年前出現3、4隻流浪貓，當時原不以為意，他和遊客常會以小魚干餵食，沒想到後來數量暴增，出現十幾、二十隻，原希望動保處將這些貓捕捉後，能全部帶走收容，但獸醫師余昌吉勸說，就算收容後仍會有其他浪貓跑來社區內，無法真正解決問題，不如協助絶育原放工作，讓牠們變成社區及登山步道的特色景觀。
經動保處統計，去年至今年2月28日止，淡水動物之家已為190隻犬貓進行TNVR結育工作，包含淡水如大屯莊園、水源里南勢埔社區、淡水莊園及淡水老街，在這些區域逐步進行結育作業，從源頭解決流浪動物，並持續與愛心人士及居民合作誘捕及後續照顧餵食，以兼顧動物保護及環境衛生。
留言