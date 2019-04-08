淡水登山步道浪貓闖家偷吃供品 TNVR後變「貓步道」

2019-04-08 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



小坪頂登山步道上的貓咪已做TNVR結育，現在還會陪登山遊客一同玩耍。圖／新北市動保處提供 分享 facebook 新北市淡水小坪頂登山步道近年被登山客發現有大批流浪貓出沒，有時還會進入住戶家中偷吃供桌上的貢品，居民林裕勝2月底通報新北市動保處處理，由淡水動物之家使用誘捕籠進行抓紮作業，短短7天內就抓到10隻貓，3月初將貓隻全部絶育及施打疫苗後已原地置回。有登山客笑說，爬山還有貓陪，會不會以後變貓步道。

林裕勝表示，小坪頂登山步道再往上走，可到大屯山主峰，而景觀台視野極佳，是俯看台北及跨年觀賞101煙火的絕佳地點，此處也是小坪頂登山步道的中點，假日仍有許多登山民眾到此歇腿、喝茶。

林裕勝說，大約3年前出現3、4隻流浪貓，當時原不以為意，他和遊客常會以小魚干餵食，沒想到後來數量暴增，出現十幾、二十隻，原希望動保處將這些貓捕捉後，能全部帶走收容，但獸醫師余昌吉勸說，就算收容後仍會有其他浪貓跑來社區內，無法真正解決問題，不如協助絶育原放工作，讓牠們變成社區及登山步道的特色景觀。