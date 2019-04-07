親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台灣關係法40年／雙橡園骨董文物運回台 才發現都被調包

「拒一國兩制遊行」嗆韓國瑜 高市府：不怕任何抹紅

東南客運污染河川土壤 北市環保局開罰

2019-04-07 18:38中央社 台北7日電

東南客運公司內湖站停車場加油機故障，年初發生柴油滲漏污染側溝情形，台北市環保局進行採樣後，發現某土壤樣本違反規定，要求東南客運提土出壤污染控制計畫，並依法開罰。

環保局年初接獲檢舉，東南客運公司內湖站場區加油機故障，柴油滲漏污染雨水側溝，依違反水污染防治法第30條規定舉發，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並要求即刻改善，防止油污擴大污染基隆河。

環保局今天下午發布新聞稿指出，當天稽查人員已進行該場域土壤及地下水污染應變查察，2月19日依法完成該場域「土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」，並完成土壤及地下水採樣。

環保局表示，3月13日檢驗報告出爐，其中1個土壤樣本「總石油碳氫化合物」濃度達4300mg/kg，超過土壤污染管制標準1000mg/kg規定，東南客運公司已涉嫌違反土壤及地下水污染整治法第12條第2項規定。

環保局指出，已依行政程序於3月15日函告東南客運，要求收到文起15天內陳述意見，若逾期未陳述或陳述意見為無理由，環保局將依土壤及地下水污染整治法公告該場域為土壤污染控制場址，要求提出土壤污染控制計畫，並依法處以10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

地下水基隆
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

父親舉女兒上肩頭看表演 黃敏惠：兒女讓父母強大

2019-04-07 16:19

上課兼賞花 台北市花卉中心綠化課程13日開跑

2019-04-07 13:28

美食新天地／阿淑清蒸肉圓配大碗湯 百元有找

2019-04-07 00:08

整治17年 新北公館溝 變賞花景點

2019-04-06 23:26

第100億幸運主未現身 北捷尋人

2019-04-06 23:24

士林站共構大樓／里長憂交通 議員樂見發展

2019-04-06 23:22

推動TOD 北捷士林站擬蓋共構大樓

2019-04-06 23:16

新北碧潭水舞 連2天遊客爆量

2019-04-06 19:58

看板被寫「騙」 新北市議員李坤城報案

2019-04-06 16:18

新北市議長盃龍舟賽受理報名 揪團有機會獲萬元獎勵金

2019-04-06 14:28

樹林濟安宮慶保生大帝聖誕 侯友宜主持儀式揭序幕

2019-04-06 14:22

內政部通過淡水竹圍都計變更通盤檢討案

2019-04-06 13:57

深坑幼兒園遊警所 新店警犯罪預防宣導熱情接待

2019-04-06 13:49

貓纜轉角站系統異常 全線暫停營運

2019-04-06 13:43

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

韓粉快暴動了 韓國瑜拜大甲媽被埋沒人海中

2019-04-07 14:36

大甲媽起駕彰化布重兵 警估北彰化遇白沙屯媽

2019-04-07 13:10

影／大甲媽今晚起駕 要選總統的都來了

2019-04-07 08:53

八卦山脈也有石虎 什麼動物最多？答案你一定想不到

2019-04-07 07:50

拜高鐵所賜 台中這區大樓開燈率高 彰化鄉親比本地人多

2019-04-06 22:49

誰結婚超大陣仗？郭子乾、ㄚ頭主持數十名歌手演出

2019-04-06 21:45

請媽祖出神龕 王金平：神明疼我「關關難過關關過」

2019-04-07 12:11

亂丟垃圾 田中清潔隊挖出廢帳單首度重罰6000元

2019-04-07 14:25

桃園走古道 尋訪吹落人間四月雪

2019-04-07 08:14

服務處被恐嚇 謝龍介：北港花生只是小菜後面還有大的

2019-04-07 11:15

嘉義藝術節封路 舞團街頭尬舞嗨翻天

2019-04-06 19:51

桃園彩色海芋季連假登場 日吸10萬人次賞花

2019-04-06 19:42

占好占滿？1人釣魚整排釣竿 連釣團都森77「太超過」

2019-04-07 15:08

年輕創新巿場有區隔 台中新聚落走出商圈新型態

2019-04-07 08:10

古坑咖啡榮景不再 全盛期百家店剩下一半

2019-04-07 12:39

韓國瑜不收的是合成護照？綠議員堅稱韓也不收媽媽的信

2019-04-06 23:24

好消息！竹市府投入1.3億 新竹左岸再升級

2019-04-07 12:44

小林村國賠案韓國瑜不上訴 學者讚：視民如傷

2019-04-07 09:54

柯文哲參加大甲媽祖遶境還願 不扶轎僅行腳

2019-04-07 10:54

鎮瀾宮被包圍 韓國瑜：向媽祖祈求台灣平安、人民有錢

2019-04-07 14:31

新北碧潭水舞 連2天遊客爆量

2019-04-06 19:58

空姐女友娶進門 台中市議員黃健豪沖繩為愛妻圓夢

2019-04-07 10:34

2019內門宋江陣決賽出爐 台北市立大學奪冠

2019-04-06 19:44

「全台最萌」 屏東勝利路郵局成打卡人氣據點

2019-04-07 12:29

近10年大甲媽起駕年年到 馬英九今年卻缺席

2019-04-07 12:37

墾丁音樂季票房慘跌冷清落幕 地方憂金字招牌走入歷史

2019-04-06 19:55

遊曾文水庫 順道到山豬島看豬老大

2019-04-07 09:05

推動TOD 北捷士林站擬蓋共構大樓

2019-04-06 23:16

大甲媽遶境7日展開 柯文哲隨香借宿西螺福興宮

2019-04-06 19:42

百年舊銅鑼隧道LED燈光失明 景點變髒亂點

2019-04-07 09:50

南橫公路貫通見曙光 高雄公車復駛至桃源梅山口

2019-04-07 12:41

大甲媽祖衛星定位沒動 信徒急問走到哪了？

2019-04-07 08:55

影／請大甲媽祖上轎 蔡英文：媽祖遶境一生至少來一次

2019-04-07 16:21

陳亭妃臉書貼花旗木爆紅 台南賞花新「嬌」點

2019-04-07 08:58

大甲媽、白沙屯媽進香若相會 蔡英文：那是世界紀錄

2019-04-07 18:24

海巡署撥地 龜山島活化 分3期變身

2019-04-06 23:34

解決臭味歷史共業 屏東縣府提「解方」雙管齊下

2019-04-07 15:08

高雄愛河近4千人面河揮毫 接力寫王羲之「蘭亭序」

2019-04-07 17:06

大媽鎮殿、二媽吃便、三媽出戰…媽祖出巡要分工

2019-04-07 16:07

兄弟檔跟大甲媽走到腳酸 還擲筊走捷徑媽祖曾准4次

2019-04-07 17:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top