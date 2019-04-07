東南客運污染河川土壤 北市環保局開罰

2019-04-07 18:38 中央社 台北7日電



東南客運公司內湖站停車場加油機故障，年初發生柴油滲漏污染側溝情形，台北市環保局進行採樣後，發現某土壤樣本違反規定，要求東南客運提土出壤污染控制計畫，並依法開罰。

環保局年初接獲檢舉，東南客運公司內湖站場區加油機故障，柴油滲漏污染雨水側溝，依違反水污染防治法第30條規定舉發，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並要求即刻改善，防止油污擴大污染基隆河。

環保局今天下午發布新聞稿指出，當天稽查人員已進行該場域土壤及地下水污染應變查察，2月19日依法完成該場域「土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」，並完成土壤及地下水採樣。

環保局表示，3月13日檢驗報告出爐，其中1個土壤樣本「總石油碳氫化合物」濃度達4300mg/kg，超過土壤污染管制標準1000mg/kg規定，東南客運公司已涉嫌違反土壤及地下水污染整治法第12條第2項規定。

環保局指出，已依行政程序於3月15日函告東南客運，要求收到文起15天內陳述意見，若逾期未陳述或陳述意見為無理由，環保局將依土壤及地下水污染整治法公告該場域為土壤污染控制場址，要求提出土壤污染控制計畫，並依法處以10萬元以上、50萬元以下罰鍰。