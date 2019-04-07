淡海輕軌搶搭潮爆 70歲集郵迷帶大包郵票來蓋限定郵戳

2019-04-07 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



兒童節連假最後一天，淡海輕軌依舊整天充滿搭車人潮，新北捷運公司在連假期間推出「全國兒童召集令」，不僅12歲以下兒童免費搭乘輕軌，還可獲得幾米限量貼紙，除了親子之外，還有許多集郵迷為了「淡海輕軌兒童節限定郵戳」而來，捷運公司也在期間紅樹林站加派人力協助搭車秩序。

新北捷運公司表示，活動期間每天上午10點到下午5點都是搭車的尖峰時段，且幾乎都是家長帶小朋友來搭乘，每天限量2千份的貼紙幾乎都快發完，且連假期間除了孩童以外，還有許多集郵迷前往，還有6、70歲的老翁帶著一整袋郵票來購買一日券，為的就是要獲得特製幾米明信片，搭配「淡海輕軌兒童節限定郵戳」。

現場工作人員笑說，今天雖然沒有臨時郵局跟局贈封，但還是有許多長輩為了限量郵戳而來，寄送明信片給國內外的友人，每一張明信片上都充滿集郵迷們的創意，每張都獨一無二，還有許多集郵迷開玩笑希望新北捷運公司可以做出輕軌郵票。