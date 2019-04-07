上課兼賞花 台北市花卉中心綠化課程13日開跑

2019-04-07 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



天氣回暖，陽明山區成了踏青首選，位於陽明山半山腰的花卉試驗中心，近期推出綠化教室課程。圖／台北市公園處提供 分享 facebook 天氣回暖，陽明山區成了踏青首選，位於陽明山半山腰的花卉試驗中心，近期推出綠化教室課程，台北市公園處表示，課程自4月13日起至6月22日止，除了可以學習園藝知識，野能在園區內找到各種拍照的絕美景點，上課時間為周六上午9點半至11點半，由於名額有限，呼籲民眾報名。

公園處指出，這次規劃各類園藝課程，例如植物辨識、居家栽培教學、節慶花藝、景觀規劃與賞析等豐富內容，每每吸引許多園藝同好前來共襄盛舉、切磋交流。

本季4至6月的綠化教室課程，包括「蝴蝶蘭品種賞析與居家維護管理」、「球根花卉超好種」，以及搭配母親節的花藝設計「母親節創意小花束(DIY)」，還有適合夏季栽培的耐旱植物介紹「多肉植物的繁殖與養護」，課程相當多元。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，上課能看到學員與講師的互動，促進園藝交流，也推薦民眾預留一些時間在園區多停留，目前園區的吉野櫻已悄悄綻放，預計4月初為盛花期，紫藤花已開放約3成，流蘇也含苞待放中。

公園處提醒，課程報名方式採電話報名，想上課民眾可在每堂課上課前2週，電洽（02）2377-8105，每通電話受理2個名額，每堂人數限制40人、額滿為止，若上課當天尚未額滿，也可臨時報名上課。