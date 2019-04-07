「三月逍媽祖」台南市鹿耳門天后宮推出時髦「狀元龜」

2019-04-07 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



「三月逍媽祖」，台灣民間信仰，農曆3月23日是媽祖神明生日，台南市安南區鹿耳門天后宮慶讚媽祖聖壽，今天應景推出「鹿耳門狀元龜」，以麵線為本體，搭配糖果與咖啡包組裝，頭戴狀元帽、胸背金牌，側置文昌筆，顏色多采多姿，造型摩登時髦，樣式相當討喜。

媽祖信仰為台灣信仰大宗之一，台灣幾乎各地都奉祀有天上聖母媽祖，每到媽祖生農曆的三月廿三日前，進香祝壽陣頭與朝拜媽祖的信徒齊聚，滿滿的人潮、到處都是熱鬧滾滾，因此有「三月逍媽祖」俗諺產生。

民間許多廟宇於神明壽誕時會舉辦「乞平安龜」的活動，因應時代求新求變的趨勢，平安龜的造型也愈見多樣化，鹿耳門天后宮則推出「鹿耳門狀元龜」的特色平安龜，造型特殊，樣式討喜。

總幹事尤進家表示，早期平安龜以「米糕龜」及「鳳片龜」為主，現在製作的材料豐富，有番薯酥、麵粉酥、米包等，更有以黃金打造者，相當多元。鹿耳門天后宮乞平安龜活動，鳳片龜2斤重，麵粉酥龜以2、5斤為大宗，黃金龜則由3錢至1兩間。