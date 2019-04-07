空姐女友娶進門 台中市議員黃健豪沖繩為愛妻圓夢

2019-04-07 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市議員黃健豪日前和葉姐空姐女友選在日本沖繩完婚，照片貼上臉書，收到許多友人的祝福。

黃健豪去年由國民黨提名當選台中市北區、北屯區市議員，和女友此時完婚，被視為雙喜臨門。

黃健豪透露，女友曾是他政治大學的學姐，兩人8年前在他還是碩士生時認識，她留學回來的時候，他還在政大的圖書館寫論文，「一通通電話陪我度過」；她在面對職場各式考試的時候，他載著她在各地穿梭直到錄取。

還說，家裡遭逢變故的時候她在這裡度過好幾天；她生病的時候他也徹夜從阿里山開到台北的急診室。他選舉的過程，她無怨無悔，工作再忙，她依然台北台中的奔波，認真地當起最亮眼助選員。

他感謝大家的祝福，並表示將在7月28中午在台中市葳格會議中心舉行婚宴，目前正慢慢籌備婚宴的細節工作，也歡迎大家參加他的婚宴，給予祝福。