新北碧潭水舞 連2天遊客爆量

2019-04-06 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



清明連假新北市新店的碧潭水舞秀連續2天遊客爆量，現場觀賞的遊客幾乎動彈不得，光近2天估計就湧入10萬人次。新北市觀旅局表示有信心打破去年紀錄，再創觀賞人數高峰。

觀旅局表示，清明連假第1天，觀賞水舞人潮還不多，但昨天起開始湧入人潮，越晚人潮越多，今晚達到最高峰，現場擠得水洩不通，幾乎難以動彈，還請工作人員和警方加強維護秩序，避免擁擠發生危險，所幸觀賞水舞的遊客都相當自律。