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「銀的書畫與雕塑」 黃建和建構無毒藝術之美

2019-04-06 19:46聯合報 記者徐如宜╱即時報導

退休教授黃建和在清華和東吳大學化學系任教44年，桃李滿天下，發表許多論文與專利。專研化學的他，深知傳統書畫化學品的顏料多少有毒，對人體和環境會有所影響，因此顛覆傳統用金屬創作書畫與雕塑。「銀的書畫與雕塑—黃建和」特展，在高雄市社教館展出到4月9日。

黃建和於1981年創辦「美國電鍍兼表面處理學會台北分會」，又創立「台北市電鍍學會」，與中科院材料單位合作研究計28年，對於金屬材料有深刻認識，2013年開始發展非毒性的銀書畫與雕塑，並以此創作。

黃建和指出，在化學領域50年，深知化學品對人體與環境的危害，因傳統書畫使用色料多含毒性化學物，包括油畫顏料中的重金屬，他於是開始摸索找尋無毒的書畫材料，發現銀是一種友善的材料。

高雄市社教館邀民眾一起來欣賞這項藝術創作，黃建和以銀為主要材料，並配合非毒性的金、鈀、銅與鐵金屬，在全程無化學品的製程中，在陶瓷、石頭、與金屬板上書畫或雕塑。並進一步將作品於高溫處理，就不怕水、火、光照、蟲咬與老化，成為非毒性又恆久的藝術品。

展出地點：高雄市立社會教育館2樓展示廳，即日起至4月9日，每天上午9點至中午12點；下午2點至5點，免費觀賞。洽詢電話（07）8034473轉207。

「銀的書畫與雕塑~黃建和」特展，在高雄市社教館展出到4月9日。圖／高雄市社教館提...
「銀的書畫與雕塑~黃建和」特展，在高雄市社教館展出到4月9日。圖／高雄市社教館提供
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黃建和2013年開始發展非毒性的銀書畫與雕塑，並以此創作。圖／高雄市社教館提供
黃建和2013年開始發展非毒性的銀書畫與雕塑，並以此創作。圖／高雄市社教館提供
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